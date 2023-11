Enfin fixé : Raffaele Marciello quitte Mercedes-AMG

C'est enfin officiel : Raffaele Marciello quittera Mercedes-AMG à la fin de l'année. Des rumeurs concernant ce départ circulaient déjà depuis les 24 heures de Spa-Francorchamps 2022. Samedi, Marciello a déjà été remercié avec émotion par Mercedes-AMG lors de la cérémonie de clôture de la saison Champions United.

"Je suis très touché. En guise de cadeau d'adieu, j'ai reçu la voiture gagnante de Spa que j'ai pilotée en modèle réduit et AMG m'a fait un film cool et très émouvant. Nous avons encore passé une bonne soirée tous ensemble. Je suis très reconnaissant envers Mercedes-AMG, car sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui", a déclaré le pilote de 28 ans peu après avoir pris congé. Le week-end prochain, Raffaele Marciello participera à la FIA GT World Cup à Macao pour sa dernière course en tant que pilote officiel de Mercedes-AMG.

L'Italien, qui court sous licence suisse, pilotait la Mercedes-AMG GT3 depuis 2017. Depuis 2018, il était pilote officiel d'usine pour la marque à l'étoile.

Au volant de la Mercedes-AMG GT3, le pilote de 28 ans a remporté un grand nombre de succès et de victoires. En 2018, il a été sacré champion de la GT World Challenge Europe Sprint Cup, avant de remporter l'Endurance Cup en 2022 et 2023. En 2018, 2022 et 2023, il a également remporté le classement général du GT World Challenge Europe. En 2022, il a également remporté le classement général des 24 heures de Spa et a été sacré champion de l'ADAC GT Masters. En 2019, il a remporté la FIA GT World Cup à Macao.

Le programme de course 2024 de Raffaele Marciello sera confirmé prochainement. Des rumeurs laissent entendre que Marciello pourrait rejoindre BMW ou Lamborghini pour participer à la FIA WEC avec un prototype LMDh.