Finalmente risolto: Raffaele Marciello lascia la Mercedes-AMG

È finalmente ufficiale: Raffaele Marciello lascerà la Mercedes-AMG a fine anno. Le voci sulla sua partenza circolavano fin dalla 24 ore di Spa-Francorchamps del 2022, e Marciello è stato salutato con commozione da Mercedes-AMG in occasione della festa di fine stagione di Champions United, sabato scorso.

"Sono commosso. Come regalo d'addio, ho ricevuto l'auto vincitrice di Spa che ho guidato come modello e AMG mi ha fatto un filmato fresco e molto emozionante. Abbiamo trascorso un'altra grande serata insieme. Sono molto grato a Mercedes-AMG, perché senza di loro non sarei qui ora", ha detto il 28enne poco dopo il suo addio. Raffaele Marciello farà la sua ultima apparizione come pilota ufficiale Mercedes-AMG il prossimo fine settimana alla FIA GT World Cup di Macao.

L'italiano, che corre con licenza svizzera, ha guidato la Mercedes-AMG GT3 dal 2017. Dal 2018 è pilota ufficiale del marchio con la stella a tre punte.

Al volante della Mercedes-AMG GT3, il 28enne ha ottenuto numerosi successi e vittorie. Nel 2018 è diventato campione della GT World Challenge Europe Sprint Cup, prima di vincere la Endurance Cup nel 2022 e nel 2023. Ha vinto anche la classifica generale del GT World Challenge Europe nel 2018, 2022 e 2023. Nel 2022 è stato anche il vincitore assoluto della 24h di Spa ed è diventato campione dell'ADAC GT Masters. Nel 2019 ha vinto la Coppa del Mondo FIA GT a Macao.

Il programma agonistico di Raffaele Marciello per il 2024 sarà confermato a breve. Si dice che Marciello potrebbe unirsi a BMW o Lamborghini per correre con un prototipo LMDh nel FIA WEC.