Finalmente resolvido: Raffaele Marciello deixa a Mercedes-AMG

É finalmente oficial: Raffaele Marciello vai deixar a Mercedes-AMG no final do ano. Os rumores da sua saída têm circulado desde a corrida de 24 horas em Spa-Francorchamps em 2022, e Marciello recebeu uma despedida emocionada da Mercedes-AMG na festa de fim de época da Champions United no sábado.

"Estou emocionado. Como presente de despedida, recebi o carro vencedor de Spa que conduzi como modelo e a AMG fez-me um filme muito fixe e emotivo. Passámos todos juntos mais uma noite fantástica. Estou muito grato à Mercedes-AMG, porque sem eles não estaria aqui agora", disse o piloto de 28 anos pouco depois da sua despedida. Raffaele Marciello fará a sua última aparição como piloto oficial da Mercedes-AMG no próximo fim de semana na Taça do Mundo FIA GT em Macau.

O italiano, que corre com uma licença suíça, tem conduzido o Mercedes-AMG GT3 desde 2017. É piloto oficial de fábrica da marca da estrela de três pontas desde 2018.

Ao volante do Mercedes-AMG GT3, o piloto de 28 anos alcançou inúmeros sucessos e vitórias. Em 2018, sagrou-se campeão da GT World Challenge Europe Sprint Cup, antes de vencer a Endurance Cup em 2022 e 2023. Também venceu a classificação geral do GT World Challenge Europe em 2018, 2022 e 2023. Em 2022, foi também o vencedor geral das 24h de Spa e tornou-se campeão do ADAC GT Masters. Em 2019, venceu a Taça do Mundo FIA GT em Macau.

O programa de corridas de Raffaele Marciello para 2024 será confirmado em breve. Há rumores de que Marciello poderia juntar-se à BMW ou à Lamborghini para correr com um protótipo LMDh no FIA WEC.