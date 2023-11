Raffaele Marciello (AMG) com o primeiro melhor tempo em Macau

O tempo mais rápido na primeira sessão de treinos da Taça do Mundo FIA GT em Macau vai para Raffaele Marciello no seu último fim de semana de corrida com a Mercedes-AMG. Treino sem incidentes graves.

Na primeira sessão de treinos da Taça do Mundo FIA GT em Macau, o campeão da Taça de Endurance do GT World Challenge Europe deste ano, Raffaele Marciello, estabeleceu o tempo mais rápido no seu último fim de semana de corrida com a Mercedes-AMG. Com o carro da Landgraf Motorsport, deu uma volta ao lendário Circuito da Guia em 2:16.150 minutos.

O segundo lugar foi para o antigo vencedor da Taça do Mundo FIA GT, Laurens Vanthoor, no Porsche 911 GT3 R da TORO Racing. O belga ficou a 0,247 segundos do melhor tempo estabelecido pelo italiano, que está a competir sob a bandeira suíça.

Matteo Cairoli completou as 3 primeiras posições com o Porsche da Absolut Racing. Os 10 primeiros terminaram a sessão a menos de um segundo uns dos outros, o que demonstra a elevada densidade de potência no Campeonato do Mundo FIA GT.

A sessão de meia hora decorreu sem quaisquer incidentes graves. O piloto de fábrica da Ferrari, Daniel Serra, teve de se retirar uma vez, no Ferrari 296 GT3 da Harmony Racing, ao criar uma traseira no hairpin Melco. Kevin Estre, no Porsche da HubAuto Racing, bateu nas barreiras na zona da Polícia, mas conseguiu continuar sem danos graves.

Resultados (Top 10):

1º Raffaele Marciello - Mercedes-AMG Team Landgraf - Mercedes-AMG GT3

2º Laurens Vanthoor - TORO Racing - Porsche 911 GT3 R

3º Matteo Cairoli - Absolute Racing - Porsche 911 GT3 R

4º Kevin Estre - HubAuto Racing - Porsche 911 GT3 R

5º Maro Engel - Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing - Mercedes-AMG GT3

6º Daniel Juncadella - Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing - Mercedes-AMG GT3

7º Sheldon van der Linde - WRT - BMW M4 GT3

8º Edoardo Mortara - Absolute Racing - Audi R8 LMS GT3

9º Ye Hongli - R&B Racing - Porsche 911 GT3 R

10º Earl Bamber - D2 Racing Team - Porsche 911 GT3 R

A segunda sessão de treinos livres terá lugar esta quinta-feira às 9:10 - saiba como seguir a sessão aqui.