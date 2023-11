Matteo Cairoli è il più veloce nelle seconde prove

All'ultimo giro, Matteo Cairoli con la Porsche 911 GT3 R dell'Absolute Racing ha ottenuto il miglior tempo nella seconda sessione di prove della FIA GT World Cup a Macao. L'italiano ha percorso il temuto circuito cittadino in 2:15.532 minuti.

Il secondo posto è andato a Raffaele Marciello su Mercedes-AMG GT3 del Landgraf Motorsport. Marciello si è piazzato a 0,033 secondi da Cairoli. Il campione dell'ADAC GT Masters dello scorso anno ha ottenuto il miglior tempo nella prima sessione del mattino.

Daniel Juncadella ha seguito in terza posizione con la Mercedes del Craft-Bamboo Racing. Era a soli 0,005 secondi da Marciello. Come Marciello, anche Juncadella lascerà la Mercedes-AMG alla fine dell'anno. Si unirà alla Corvette come pilota ufficiale.

L'elevata densità di potenza nel campo della FIA GT World Cup è stata dimostrata in modo impressionante anche nella seconda sessione di prove. Le 14 auto più veloci hanno concluso la sessione a un secondo di distanza l'una dall'altra! Questo promette un sacco di emozioni per le qualifiche di domani e per le due gare del fine settimana.

A parte una scivolata di Maro Engel nella zona di deflusso della curva Lisboa, sul circuito di Guia si è svolta un'altra sessione senza incidenti gravi.

Risultati (Top 10):

1° Matteo Cairoli - Absolute Racing - Porsche 911 GT3 R

2° Raffaele Marciello - Mercedes-AMG Team Landgraf - Mercedes-AMG GT3

3. Daniel Juncadella - Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing - Mercedes-AMG GT3

4° Daniel Serra - Harmony Racing - Ferrari 296 GT3

5° Augusto Farfus - ROWE Racing - BMW M4 GT3

6° Sheldon van der Linde - WRT - BMW M4 GT3

7° Edoardo Mortara - Absolute Racing - Audi R8 LMS GT3

8° Maro Engel - Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing - Mercedes-AMG GT3

9° Laurens Vanthoor - TORO Racing - Porsche 911 GT3 R

10° Earl Bamber - D2 Racing Team - Porsche 911 GT3 R

Le qualifiche si svolgeranno venerdì alle 7:05. Per sapere come seguire la sessione, cliccare qui.