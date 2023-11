Matteo Cairoli mais rápido no segundo treino

O piloto da Porsche Matteo Cairoli estabeleceu o tempo mais rápido na segunda sessão de treinos da Taça do Mundo FIA GT em Macau. No último segundo, ele conduziu o Porsche 911 GT3 R da Absolute Racing para um lugar ao sol.

Na última volta, Matteo Cairoli no Porsche 911 GT3 R da Absolute Racing estabeleceu o tempo mais rápido na segunda sessão de treinos da Taça do Mundo FIA GT em Macau. O italiano percorreu o temido circuito de rua em 2:15.532 minutos.

O segundo lugar foi para Raffaele Marciello no Mercedes-AMG GT3 da Landgraf Motorsport. Marciello acabou por ficar 0,033 segundos abaixo de Cairoli. O campeão do ADAC GT Masters do ano passado estabeleceu o tempo mais rápido na primeira sessão da manhã.

Daniel Juncadella seguiu-se na terceira posição com o Mercedes da Craft-Bamboo Racing. Ele ficou apenas 0,005 segundos atrás de Marciello. Tal como Marciello, Juncadella também vai deixar a Mercedes-AMG no final do ano. Vai juntar-se à Corvette como piloto de competição.

A elevada densidade de potência no campo da Taça do Mundo FIA GT também foi demonstrada de forma impressionante na segunda sessão de treinos. Os 14 carros mais rápidos terminaram a sessão a menos de um segundo uns dos outros! Isto promete muita emoção para a qualificação de amanhã e para as duas corridas do fim de semana.

Para além de uma derrapagem de Maro Engel na zona de saída de pista da curva Lisboa, o Circuito da Guia registou mais uma sessão sem incidentes graves.

Resultados (Top 10):

1º Matteo Cairoli - Absolute Racing - Porsche 911 GT3 R

2º Raffaele Marciello - Mercedes-AMG Team Landgraf - Mercedes-AMG GT3

3º Daniel Juncadella - Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing - Mercedes-AMG GT3

4º Daniel Serra - Harmony Racing - Ferrari 296 GT3

5º Augusto Farfus - ROWE Racing - BMW M4 GT3

6º Sheldon van der Linde - WRT - BMW M4 GT3

7º Edoardo Mortara - Absolute Racing - Audi R8 LMS GT3

8º Maro Engel - Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing - Mercedes-AMG GT3

9º Laurens Vanthoor - TORO Racing - Porsche 911 GT3 R

10º Earl Bamber - D2 Racing Team - Porsche 911 GT3 R

A qualificação terá lugar na sexta-feira às 7:05 da manhã - descubra como pode seguir a sessão aqui.