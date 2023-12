KTM se penche sur l'année de course 2023 avec X-BOW

La KTM X-BOW s'est illustrée sur les circuits du monde entier en 2023. Des équipes et des pilotes expérimentés ont misé à cette occasion sur les différentes versions de la voiture de course pour répondre aux exigences du sprint et de l'endurance.

"La KTM X-BOW GT2 et la KTM X-BOW GTX ont toutes deux fait leurs preuves dans le sport automobile. C'est ce que montre le bilan de nos équipes clientes et c'est ce que nous montrent les retours que nous recevons", explique Riccardo Holzer, responsable du sport client. "Depuis le lancement des deux modèles, nous n'avons cessé d'utiliser les connaissances acquises sur les circuits pour les perfectionner".

Au fil des années, la voiture de course, fabriquée à Graz, est devenue une "valeur sûre" dans les courses d'endurance. Pour la troisième fois consécutive, Ks Frontier KTM Cars a réussi à triompher aux 24 heures de Fuji, au Japon. La victoire de classe au pied du Mont Fuji ainsi que le titre remporté plus tard en Super Taikyu ne sont que deux exemples parmi d'autres qui démontrent les qualités d'endurance de la KTMX-BOW GTX. Ainsi, razoon - more than racing a remporté les 24 heures de Dubaï et de Barcelone et s'est également illustré dans la catégorie GTX lors des tournées des 24H Series à Abu Dhabi et au Koweït.

"La KTM X-BOW GT2 jouit également d'une popularité croissante dans les Fanatec GT2 European Series", explique Laura Kraihamer, coresponsable de la section sport automobile. Jusqu'à six véhicules KTM ont participé à la série européenne chaque week-end. La KTM X-BOW GT2 a également fait son entrée dans le sport automobile américain.

Ainsi, ce sont des équipes de clients comme RTR Projects, MZR ou CPT qui ont remporté des succès avec le bolide GT2 au cours de la saison écoulée. Jan Krabec a permis à son équipe de RTR Projects de remporter le titre dans la catégorie Am lors de sa première année dans les Fanatec GT2 European Series. Klaus Angerhofer et Sehdi Sarmini (tous deux de True Racing by Reiter Engineering) ont complété le top 3 du championnat. Le Motorsport Zentrum Ried a fait venir dans son équipe le pilote d'usine KTM Reinhard Kofler, qui a décroché le deuxième titre dans la catégorie Pro-Am.

L'as de la moto Dani Pedrosa a sans doute été l'invité le plus célèbre de la saison. Le pilote d'essai MotoGP du Red Bull KTM Factory Racing a échangé sa RC16 contre une KTM X-BOW GT2. Sur le circuit de Valence, qu'il connaît bien, l'Espagnol a montré qu'il pouvait aussi aider la marque à réussir sur quatre roues. Sa performance sur le circuit Ricardo Tormo a été l'un des nombreux moments forts de l'équipe True Racing by Reiter Engineering 2023.

Le pilote de Razoon Denis Liebl a quant à lui remporté le titre dans la classe 3 de la GT60. CCS Racing, une autre équipe cliente de KTM, était également au départ de la GTC Race. Juste derrière Liebl, Uwe Schmidt a été couronné vice-champion de la catégorie. Le pilote de CCS Racing a attiré l'attention sur lui tout au long de la saison avec de bons résultats.

Mais la KTM X-BOW a également été utilisée dans des endroits inhabituels, par exemple lors de la prestigieuse Pikes Peak International Hill Climb dans l'État américain du Colorado. Des pilotes comme Marek Rybníček ont clairement démontré les avantages de la voiture de course dans les courses de côte. Des victoires de championnat en République tchèque et en Slovaquie le soulignent.

Si la saison 2023 peut être considérée comme un grand succès, c'est grâce à toutes les équipes et à tous les pilotes. C'est grâce à un esprit combatif sans limite que chaque victoire et chaque titre ont été possibles. En 2024, l'engagement dans les sports motorisés sera renouvelé avec la KTM X-BOW au centre de l'attention.