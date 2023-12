KTM guarda all'anno di gara 2023 con X-BOW

Nel 2023 la KTM X-BOW ha avuto successo sui circuiti di tutto il mondo. Team e piloti esperti si sono affidati alle diverse versioni dell'auto da corsa per soddisfare i requisiti delle gare sprint e di durata.

"Sia la KTM X-BOW GT2 che la KTM X-BOW GTX hanno dato prova di sé nel motorsport. Lo dimostrano i risultati dei nostri team clienti e il feedback che riceviamo", afferma Riccardo Holzer, Customer Sports Manager. "Dal lancio di entrambi i modelli, abbiamo costantemente utilizzato le conoscenze acquisite in pista per ulteriori sviluppi".

Nel corso degli anni, l'auto da corsa, prodotta a Graz, è diventata una "scommessa sicura" nelle gare di durata. Per la terza volta consecutiva, Ks Frontier KTM Cars ha trionfato alla 24 ore di Fuji, in Giappone. La vittoria di classe ai piedi del Monte Fuji e la successiva vittoria del titolo nella Super Taikyu sono solo due dei numerosi esempi che dimostrano le qualità di resistenza della KTMX-BOW GTX. Per esempio, razoon - more than racing ha vinto le 24 Ore di Dubai e Barcellona e ha avuto successo nella categoria GTX anche nelle partecipazioni alla 24H Series ad Abu Dhabi e in Kuwait.

"La KTM X-BOW GT2 sta diventando sempre più popolare anche nella Fanatec GT2 European Series", spiega Laura Kraihamer, corresponsabile della divisione motorsport. Fino a sei veicoli KTM hanno partecipato alla serie europea ogni fine settimana. La KTM X-BOW GT2 è arrivata anche nelle gare americane.

La scorsa stagione, team clienti come RTR Projects, MZR e CPT hanno avuto successo con la GT2. Jan Krabec ha portato il suo team RTR Projects a vincere il titolo nella classe Am nel suo anno di debutto nella Fanatec GT2 European Series. Klaus Angerhofer e Sehdi Sarmini (entrambi True Racing by Reiter Engineering) hanno completato i primi tre successi del campionato. Motorsport Zentrum Ried ha portato in squadra il pilota ufficiale KTM Reinhard Kofler, che si è classificato secondo nella classifica Pro-Am.

L'ospite più importante della stagione è stato probabilmente l'asso delle moto Dani Pedrosa. Il collaudatore della Red Bull KTM Factory Racing MotoGP ha sostituito la sua RC16 con una KTM X-BOW GT2. Lo spagnolo ha dimostrato di poter aiutare il marchio a raggiungere il successo su quattro ruote anche sul circuito di Valencia, a lui familiare. La sua prestazione sul Circuito Ricardo Tormo è stata uno dei tanti punti di forza del team True Racing by Reiter Engineering 2023.

Nel frattempo, il pilota Razoon Denis Liebl si è aggiudicato il titolo della classe 3 GT60. Anche CCS Racing, un altro team di clienti KTM, ha partecipato alla gara GTC. Subito dopo Liebl, Uwe Schmidt è stato incoronato secondo classificato nella categoria. Il pilota di CCS Racing ha attirato l'attenzione con buoni risultati durante tutta la stagione.

Tuttavia, la KTM X-BOW è stata utilizzata anche in luoghi insoliti, ad esempio alla prestigiosa Pikes Peak International Hill Climb nello stato americano del Colorado. Piloti come Marek Rybníček hanno dimostrato chiaramente i vantaggi dell'auto da corsa nelle salite. Le vittorie nel campionato in Repubblica Ceca e in Slovacchia lo dimostrano.

Il fatto che la stagione 2023 possa essere considerata un grande successo è merito di tutti i team e i piloti. È stato lo spirito combattivo senza limiti a rendere possibile ogni singola vittoria e conquista del titolo. Nel 2024, l'impegno nel motorsport entrerà nel vivo con la KTM X-BOW al centro.