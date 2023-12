A KTM olha para o ano de corrida de 2023 com o X-BOW

Sucessos em corridas de resistência e de sprint. As equipas de clientes da KTM desfrutaram de um 2023 de sucesso com o X-BOW. O início da estrela do MotoGP Dani Pedrosa na GT2 European Series foi um dos destaques.

O KTM X-BOW foi um sucesso nas pistas de corrida de todo o mundo em 2023. Equipas e pilotos experientes confiaram nas diferentes versões do carro de corrida para cumprir os requisitos das corridas de velocidade e de resistência.

"Tanto o KTM X-BOW GT2 como o KTM X-BOW GTX provaram o seu valor no desporto automóvel. Isto é demonstrado pelo historial das nossas equipas de clientes e pelo feedback que recebemos", afirma Riccardo Holzer, Customer Sports Manager. "Desde o lançamento de ambos os modelos, temos utilizado continuamente o conhecimento adquirido na pista de corridas para um maior desenvolvimento."

Ao longo dos anos, o carro de corrida, que é fabricado em Graz, tornou-se uma "aposta segura" nas corridas de resistência. Pela terceira vez consecutiva, a Ks Frontier KTM Cars triunfou na corrida de 24 horas em Fuji, no Japão. A vitória da classe no sopé do Monte Fuji e a subsequente conquista do título no Super Taikyu são apenas dois dos vários exemplos que demonstram as qualidades de resistência da KTMX-BOW GTX. Por exemplo, a razoon - mais do que correr, venceu as 24 Horas do Dubai e de Barcelona e também foi bem sucedida na categoria GTX nas participações da Série 24H em Abu Dhabi e no Kuwait.

"O KTM X-BOW GT2 também está a tornar-se cada vez mais popular na Fanatec GT2 European Series", explica Laura Kraihamer, corresponsável pela divisão de desportos motorizados. Até seis veículos KTM participaram na série europeia todos os fins-de-semana. E o KTM X-BOW GT2 também chegou às corridas americanas.

Equipas clientes como a RTR Projects, a MZR e a CPT tiveram sucesso com o piloto de GT2 na época passada. Jan Krabec levou a sua equipa RTR Projects ao título na classe Am no seu ano de estreia na Fanatec GT2 European Series. Klaus Angerhofer e Sehdi Sarmini (ambos da True Racing by Reiter Engineering) completaram os três primeiros sucessos no campeonato. A Motorsport Zentrum Ried trouxe para a equipa o piloto de fábrica da KTM, Reinhard Kofler, que terminou em segundo lugar na classificação Pro-Am.

O convidado mais proeminente da época foi provavelmente o ás das motos Dani Pedrosa. O piloto de testes da Red Bull KTM Factory Racing MotoGP trocou a sua RC16 por uma KTM X-BOW GT2. O espanhol mostrou que também pode ajudar a marca a ter sucesso em quatro rodas na pista de Valência, que lhe é familiar. O seu desempenho no Circuito Ricardo Tormo foi um dos vários destaques da equipa True Racing by Reiter Engineering 2023.

Entretanto, o piloto da Razoon, Denis Liebl, garantiu o título da Classe 3 GT60. A CCS Racing, outra equipa cliente da KTM, também competiu na GTC Race. Logo atrás de Liebl, Uwe Schmidt foi coroado vice-campeão da categoria. O piloto da CCS Racing atraiu as atenções com bons resultados ao longo da época.

No entanto, o KTM X-BOW também foi utilizado em locais invulgares - por exemplo, na prestigiada Rampa Internacional de Pikes Peak, no estado norte-americano do Colorado. Pilotos como Marek Rybníček demonstraram claramente as vantagens do carro de corrida em subidas de montanha. As vitórias no campeonato na República Checa e na Eslováquia sublinham este facto.

O facto de a época de 2023 poder ser considerada um grande sucesso deve-se a todas as equipas e pilotos. Foi o espírito de luta sem limites que tornou possível cada uma das vitórias e a conquista do título. Em 2024, o compromisso com o desporto motorizado entrará na próxima ronda com a KTM X-BOW no centro.