Après une saison réussie : BMW travaille sur une mise à jour de la M4 GT4

La nouvelle BMW M4 GT4 de la série modèle G82 a remporté des succès impressionnants lors de sa première saison entre les mains des équipes BMW M Motorsport du monde entier. Au total, la voiture a décroché plus de 180 podiums, dont plus de 70 victoires de classe. En raison de la forte demande des clients, BMW M Motorsport produira 50 exemplaires supplémentaires de la voiture et les plans pour un modèle EVO de la BMW M4 GT4 sont déjà en cours.

Les équipes BMW M Motorsport ont remporté des victoires et des titres avec la BMW M4 GT4 en Allemagne, en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. La liste heureusement longue des plus grands succès comprend : la victoire de classe SP10 pour FK Performance Motorsport aux 24h du Nürburgring, la victoire générale SP10 dans la série d'endurance du Nürburgring, le titre dans la GT4 European Series pour Hofor Racing by Bonk Motorsport, les titres pour Turner Motorsport dans l'IMSA Michelin Pilot Challenge et l'IMSA VP Racing SportsCar Challenge, le titre pour Auto Technic Racing dans la GT4 America et le titre dans la GT4 Asia pour YZ Racing with BMW Team Studie.

"Quelle année de débuts pour la nouvelle BMW M4 GT4 ! Avant la saison, nous étions suffisamment confiants pour penser que la voiture nous permettrait d'égaler les succès de son prédécesseur, mais le grand nombre de victoires et de titres que nos équipes et nos pilotes ont pu remporter d'emblée a été une bonne surprise, même pour nous", a déclaré Björn Lellmann, responsable du sport clients chez BMW M Motorsport. "Nous ne nous reposons cependant pas sur ces succès. En raison de la forte demande, nous sommes actuellement en train de produire 50 exemplaires supplémentaires de la BMW M4 GT4, qui seront livrés à nos clients en 2024. En outre, nous avons décidé de développer une version EVO de la BMW M4 GT4, après la BMW M4 GT3. L'objectif est de rendre une voiture déjà très performante encore meilleure grâce aux commentaires de nos clients".

Pour en savoir plus sur le package EVO de sa sœur GT3, cliquez ici.

Chez BMW M Motorsport, la planification de la BMW M4 GT4 EVO bat déjà son plein. Les détails des améliorations par rapport au modèle actuel seront communiqués ultérieurement.