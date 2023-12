Dopo una stagione di successo: BMW sta lavorando a un aggiornamento per la M4 GT4

La nuova BMW M4 GT4 della serie di modelli G82 ha celebrato successi impressionanti nella sua prima stagione nelle mani dei team BMW M Motorsport di tutto il mondo. In totale, la vettura ha ottenuto più di 180 podi, tra cui più di 70 vittorie di classe. A causa dell'elevata richiesta da parte dei clienti, BMW M Motorsport produrrà altri 50 esemplari della vettura e i piani per un modello EVO della BMW M4 GT4 sono già in pieno svolgimento.

I team BMW M Motorsport hanno festeggiato vittorie e titoli con la BMW M4 GT4 in Germania, Europa, Asia e Nord America. Il lungo elenco dei principali successi include: la vittoria nella classe SP10 per FK Performance Motorsport alla 24 Ore del Nürburgring, la vittoria assoluta SP10 nella Nürburgring Endurance Series, la vittoria del titolo nella GT4 European Series per Hofor Racing by Bonk Motorsport, le vittorie del titolo per Turner Motorsport nell'IMSA Michelin Pilot Challenge e nell'IMSA VP Racing SportsCar Challenge, la vittoria del titolo per Auto Technic Racing nella GT4 America e la vittoria del titolo nella GT4 Asia per YZ Racing con BMW Team Studie.

"Che anno di debutto per la nuova BMW M4 GT4! Eravamo abbastanza fiduciosi prima della stagione da ritenere che saremmo stati in grado di costruire con questa vettura i successi del suo predecessore, ma il gran numero di vittorie e di titoli che i nostri team e piloti sono stati in grado di conquistare subito è stata una sorpresa positiva anche per noi", ha dichiarato Björn Lellmann, Responsabile Customer Racing di BMW M Motorsport. "Tuttavia, non ci stiamo adagiando sugli allori. A causa dell'elevata domanda, stiamo producendo altre 50 BMW M4 GT4, che saranno consegnate ai nostri clienti nel 2024. Abbiamo anche deciso di sviluppare una versione EVO della BMW M4 GT4 dopo la BMW M4 GT3. L'obiettivo è quello di rendere ancora migliore una vettura già molto forte con l'aiuto del feedback dei nostri clienti."

Per saperne di più sul pacchetto EVO della sorella GT3, cliccate qui.

La pianificazione della BMW M4 GT4 EVO è già in pieno svolgimento presso BMW M Motorsport. I dettagli dei miglioramenti rispetto al modello attuale saranno annunciati in un secondo momento.