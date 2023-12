Depois de uma época de sucesso: a BMW está a trabalhar numa atualização para o M4 GT4

O novo BMW M4 GT4 da série de modelos G82 celebrou sucessos impressionantes na sua primeira temporada nas mãos das equipas BMW M Motorsport em todo o mundo. No total, o carro alcançou mais de 180 lugares no pódio, incluindo mais de 70 vitórias na classe. Devido à elevada procura por parte dos clientes, a BMW M Motorsport irá produzir mais 50 exemplares do carro, e os planos para um modelo EVO do BMW M4 GT4 já estão em pleno andamento.

As equipas da BMW M Motorsport celebraram vitórias e títulos com o BMW M4 GT4 na Alemanha, Europa, Ásia e América do Norte. A lista agradavelmente longa de grandes sucessos inclui: a vitória da classe SP10 para a FK Performance Motorsport nas 24 Horas de Nürburgring, a vitória geral da SP10 na Série de Resistência de Nürburgring, a vitória do título na Série Europeia GT4 para a Hofor Racing by Bonk Motorsport, as vitórias do título para a Turner Motorsport no IMSA Michelin Pilot Challenge e no IMSA VP Racing SportsCar Challenge, a vitória do título para a Auto Technic Racing na GT4 América e a vitória do título na GT4 Ásia para a YZ Racing com a BMW Team Studie.

"Que ano de estreia para o novo BMW M4 GT4! Estávamos confiantes o suficiente antes da temporada para assumir que seríamos capazes de construir sobre os sucessos do seu antecessor com o carro, mas o grande número de vitórias e títulos que as nossas equipas e pilotos foram capazes de conquistar de imediato foi uma surpresa positiva, mesmo para nós", diz Björn Lellmann, Chefe de Customer Racing da BMW M Motorsport. "No entanto, não estamos a descansar sobre os nossos louros. Devido à elevada procura, estamos atualmente a produzir mais 50 BMW M4 GT4s, que serão entregues aos nossos clientes em 2024. Decidimos também desenvolver uma versão EVO do BMW M4 GT4 após o BMW M4 GT3. O objetivo é tornar um carro já muito forte ainda melhor com a ajuda do feedback dos nossos clientes."

Pode saber mais sobre o pacote EVO do irmão GT3 aqui.

O planeamento para o BMW M4 GT4 EVO já está em pleno andamento na BMW M Motorsport. Os detalhes das melhorias em relação ao modelo atual serão anunciados numa data posterior.