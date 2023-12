Perspectivas para la temporada 2024 de Mercedes-AMG GT3

Sagemüller también anuncia que la marca de la estrella de tres puntas pasará realmente al ataque en la carrera de 24 horas de Nürburgring. Mercedes-AMG no sólo rendirá al más alto nivel deportivo, sino que también pondrá en práctica un nuevo concepto de evento con un programa especial y ofertas de AMG.

Las 12 Horas del Golfo fueron una conclusión extremadamente exitosa del año automovilístico 2023, ¿cómo resumiría la temporada?

"Para ser sincero, ha sido una temporada larga, intensa y llena de retos. Pero al final, el trabajo duro ha merecido la pena. A pesar de que la temporada del DTM fue mixta y definitivamente no satisfactoria, pudimos recoger muchos otros trofeos prestigiosos. Para mí, estos incluyen el subcampeonato de constructores en la Fórmula 1, los numerosos campeonatos en el GT World Challenge, el IMSA WeatherTech Sports Car Championship y, por supuesto, la defensa del título en la Copa del Mundo de GT de la FIA en Macao. También volvimos a tener mucho éxito en el automovilismo virtual y estuvimos representados en todas las carreras importantes. El hecho de que hayamos podido terminar esta temporada con el título de pilotos y constructores en el Intercontinental GT Challenge y la victoria general en las 12 Horas del Golfo es extraordinario".

¿Qué es lo que más recuerda de este año?

"Una pregunta difícil, porque hubo momentos muy emotivos. Sin duda, las victorias en las grandes carreras, algunas de las cuales tuvimos que esperar mucho tiempo, como las 24 horas de Daytona o la Motul Petit Le Mans. O el debut en competición del Mercedes-AMG GT2 en Europa y América, con el que incluso pudimos hacernos enseguida con las primeras victorias de la categoría. Más allá de lo deportivo, fue el lanzamiento del GT2 PRO como derivado para track days. También pudimos ampliar nuestra cartera de socios para incluir a varios actores mundiales. Y tuvimos una semana increíble en noviembre con AMG Racing Action y nuestra fiesta de final de temporada en el corazón de Valencia".

¿Qué podemos esperar de la próxima temporada?

"Tenemos otro programa ambicioso para el año que viene, con el que queremos hacer realidad otros títulos a los que hemos echado el ojo desde hace tiempo. En las 24 horas de Nürburgring no sólo queremos rendir al máximo nivel deportivo, sino también poner en práctica un nuevo concepto de evento con un programa especial y ofertas de AMG. Además, en 2024 celebraremos junto con Mercedes-Benz los 130 años del automovilismo. Y, por supuesto, nuestra atención se centra también en el sucesor del Mercedes-AMG GT3. Invertiremos mucho tiempo y esfuerzo en este fantástico proyecto. Pero antes, espero que todos los miembros de la World's Fastest Family puedan recargar las pilas durante las vacaciones y empezar con buen pie el nuevo año."

El año automovilístico 2023 volvió a deparar importantes y prestigiosos éxitos para Mercedes-AMG Customer Racing. Entre otras cosas, los equipos de carreras de clientes se aseguraron el exitoso título de campeón de Mercedes-AMG GT3 en el Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS, el Fanatec GT World Challenge Asia powered by AWS y el Fanatec GT World Challenge America powered by AWS. Los grandes éxitos en las series de carreras continentales de la Stéphane Ratel Organisation (SRO) aseguraron que Mercedes-AMG Customer Racing ganara el campeonato mundial de fabricantes, que incluye todos los resultados de las carreras del GTWC, por quinta vez consecutiva. El trofeo al mejor piloto y fabricante del Intercontinental GT Challenge powered by Pirelli también fue a parar una vez más a Affalterbach.

En el Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar, los equipos Mercedes-AMG Customer Racing escribieron una historia de éxitos sin parangón. En las categorías GTD Pro y GTD, la Copa Michelin de Resistencia fue testigo de un triplete de campeonatos de pilotos, equipos y fabricantes. Este extraordinario logro se vio coronado por los éxitos en la Rolex 24 de Daytona y la primera victoria de Mercedes-AMG en la Motul Petit Le Mans de Road Atlanta. Los equipos Mercedes-AMG también subieron al podio en las 24 horas de Nürburgring y Spa-Francorchamps. Landgraf Motorsport también logró algo histórico en el ADAC GT Masters: por primera vez, un equipo defendió con éxito el campeonato de pilotos. Terminaron segundos en la clasificación por equipos, por detrás del Haupt Racing Team.

El piloto suizo Raffaele Marciello ganó su última carrera con un Mercedes-AMG GT3: la Copa del Mundo FIA GT en Macao. Esto le convierte en el primer piloto que gana y defiende con éxito este título varias veces. El año de debut del Mercedes-AMG GT2 también fue un éxito. El coche de carreras homologado más potente de la historia de Mercedes-AMG Customer Racing logró sus primeros éxitos, incluyendo victorias de clase en las 24 Horas de Nürburgring y en la GT America del Indianapolis Motor Speedway. En noviembre se presentó el Mercedes-AMG GT2 PRO desarrollado para días de circuito en el marco de la primera edición de las AMG Racing Series. En 2023, los equipos Mercedes-AMG Customer Racing lograron un total de 110 victorias absolutas en 565 carreras con el Mercedes-AMG GT3, el Mercedes-AMG GT4 y el Mercedes-AMG GT2 y 963 podios en todas las categorías.