Aperçu de la saison 2024 de Mercedes-AMG en GT3

De plus, Sagemüller annonce que la marque à l'étoile va véritablement attaquer lors des 24 heures du Nürburgring. Mercedes-AMG n'a pas seulement agi au plus haut niveau sportif, mais a également mis en œuvre un nouveau concept d'événement avec un programme spécial et des offres d'AMG.

Les Gulf 12 Hours ont permis de clôturer l'année 2023 du sport automobile de manière extrêmement réussie. Quel bilan tires-tu de cette saison ?

"Pour être honnête, la saison a été longue, intense et pleine de défis. Mais au final, le travail acharné a porté ses fruits. Même si la saison DTM a été mitigée et définitivement insatisfaisante, nous avons pu récolter de nombreux autres trophées prestigieux. Outre le titre de vice-constructeur en Formule 1, j'ai remporté de nombreux championnats en GT World Challenge, en IMSA WeatherTech Sports Car Championship et, bien sûr, j'ai défendu mon titre à la FIA GT World Cup à Macao. Nous avons également remporté de nombreux succès dans le sport automobile virtuel et avons participé à toutes les courses importantes. Le fait que nous ayons maintenant pu terminer cette saison avec le titre de pilote et de constructeur dans l'Intercontinental GT Challenge et la victoire au classement général des Gulf 12 Hours est extraordinaire".

Qu'est-ce que tu retiens particulièrement de cette année ?

"C'est une question difficile, car il y a eu des moments d'émotion. En tout cas, les victoires lors de grandes courses, que nous avons parfois dû attendre longtemps, comme par exemple les 24 heures de Daytona ou le Motul Petit Le Mans. Ou encore les débuts en course de la Mercedes-AMG GT2 en Europe et en Amérique, avec laquelle nous avons même pu remporter directement les premières victoires de classe. En dehors de l'aspect sportif, il y a eu le lancement de la GT2 PRO en tant que dérivé de track-day. Nous avons également pu élargir notre portefeuille de partenariats avec quelques acteurs mondiaux. Et nous avons eu une semaine incroyable en novembre avec AMG Racing Action et notre fête de fin de saison au cœur de Valence".

Que pouvons-nous attendre de la saison prochaine ?

"Nous avons à nouveau un programme ambitieux pour l'année prochaine, avec lequel nous voulons réaliser d'autres titres que nous avons en tête depuis longtemps. Lors des 24 heures du Nürburgring, nous voulons non seulement être au plus haut niveau sportif, mais aussi mettre en œuvre un nouveau concept d'événement avec un programme spécial et des offres d'AMG. De plus, en 2024, nous fêterons 130 ans de sport automobile avec Mercedes-Benz. Et bien sûr, nous nous concentrons également sur le successeur de la Mercedes-AMG GT3. Nous allons investir beaucoup de temps et d'efforts dans ce projet fantastique. Mais tout d'abord, j'espère que tout le monde au sein de la World's Fastest Family pourra faire le plein d'énergie pendant les fêtes et bien commencer la nouvelle année".

L'année 2023 du sport automobile a de nouveau été marquée par des succès importants et prestigieux pour Mercedes-AMG Customer Racing. Entre autres, les équipes de sport client se sont assurées des titres de champion avec le succès de la Mercedes-AMG GT3 dans le Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS, le Fanatec GT World Challenge Asia powered by AWS et le Fanatec GT World Challenge America powered by AWS. Les grands succès remportés dans les séries de courses continentales de l'organisation Stéphane Ratel (SRO) ont permis à Mercedes-AMG Customer Racing de remporter pour la cinquième fois consécutive le classement mondial des constructeurs, qui prend en compte tous les résultats des courses GTWC. Dans l'Intercontinental GT Challenge powered by Pirelli, les trophées du meilleur pilote et du meilleur constructeur sont également revenus à Affalterbach.

Dans l'IMSA WeatherTech SportsCar Championship, les équipes Mercedes-AMG Customer Racing ont écrit une histoire à succès sans précédent. Tant dans la classe GTD-Pro que dans la classe GTD, ils ont réussi le hat-trick en remportant le championnat des pilotes, des équipes et des constructeurs dans la Michelin Endurance Cup. Cette performance exceptionnelle a été couronnée par des succès à la Rolex 24 de Daytona et par la toute première victoire de Mercedes-AMG au Motul Petit Le Mans sur la Road Atlanta. Les équipes Mercedes-AMG sont également montées sur le podium des 24 heures du Nürburgring et de Spa-Francorchamps. Landgraf Motorsport a également réussi un exploit historique dans l'ADAC GT Masters : pour la première fois, une équipe a pu défendre avec succès le championnat des pilotes. Dans le classement par équipe, ils ont pris la deuxième place derrière l'équipe Haupt Racing.

Le Suisse Raffaele Marciello a remporté sa toute dernière course au volant de la Mercedes-AMG GT3 : la FIA GT World Cup à Macao. Il est ainsi devenu le premier pilote à remporter plusieurs fois ce titre et à le défendre avec succès. La première année de la Mercedes-AMG GT2 a également été couronnée de succès. La voiture de course homologuée la plus puissante de l'histoire de Mercedes-AMG Customer Racing a remporté ses premiers succès, notamment des victoires de classe aux 24h du Nürburgring et en GT America sur l'Indianapolis Motor Speedway. En novembre, la Mercedes-AMG GT2 PRO, développée pour les Track Days, a été présentée dans le cadre de la première édition des AMG Racing Series. Au total, les équipes Mercedes-AMG Customer Racing ont remporté 110 victoires générales en 2023 avec la Mercedes-AMG GT3, la Mercedes-AMG GT4 et la Mercedes-AMG GT2 sur un total de 565 courses et ont obtenu 963 podiums répartis dans toutes les catégories.