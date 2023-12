Prospettive per la stagione 2024 della Mercedes-AMG GT3

Christoph Sagemüller, responsabile di Mercedes-AMG Motorsport, risponderà alle domande sulla stagione 2023 e fornirà una previsione per il 2024. Mercedes sta inoltre sviluppando una nuova vettura GT3 come successore della Mercedes-AMG GT3.

Sagemüller annuncia inoltre che il marchio con la stella a tre punte andrà davvero all'attacco alla 24 ore del Nürburgring. Mercedes-AMG non solo si esibirà ai massimi livelli sportivi, ma implementerà anche un nuovo concetto di evento con un programma speciale e offerte AMG.

La 12 Ore del Golfo è stata una conclusione di grande successo dell'anno motoristico 2023. Come riassumerebbe la stagione?

"Ad essere onesti, è stata una stagione lunga, intensa e impegnativa. Ma alla fine il duro lavoro è stato ripagato. Anche se la stagione del DTM è stata altalenante e sicuramente non soddisfacente, siamo riusciti a raccogliere numerosi altri trofei prestigiosi. Per me, questi includono il secondo posto nel titolo costruttori in Formula 1, i numerosi campionati nel GT World Challenge, l'IMSA WeatherTech Sports Car Championship e, naturalmente, la difesa del titolo nella FIA GT World Cup a Macao. Abbiamo avuto di nuovo molto successo anche nel motorsport virtuale e siamo stati rappresentati in tutte le gare più importanti. Il fatto che siamo riusciti a concludere la stagione con il titolo piloti e costruttori nell'Intercontinental GT Challenge e la vittoria assoluta nella 12 Ore del Golfo è straordinario."

Cosa ricorda di più di quest'anno?

"Una domanda difficile, perché ci sono stati alcuni momenti emozionanti. Sicuramente le vittorie nelle grandi gare, alcune delle quali abbiamo dovuto aspettare a lungo, come la 24 ore di Daytona o la Motul Petit Le Mans. Oppure il debutto in gara della Mercedes-AMG GT2 in Europa e in America, con la quale siamo riusciti a conquistare subito le prime vittorie di classe. Al di là dell'aspetto sportivo, è stato il lancio della GT2 PRO come derivata per i track day. Siamo stati anche in grado di ampliare il nostro portafoglio di partnership con diversi attori globali. E a novembre abbiamo vissuto una settimana incredibile con AMG Racing Action e la nostra festa di fine stagione nel cuore di Valencia".

Cosa ci aspetta nella prossima stagione?

"Abbiamo un altro programma ambizioso per il prossimo anno, con il quale vogliamo realizzare altri titoli che abbiamo adocchiato da tempo. Alla gara di 24 ore del Nürburgring non vogliamo solo esibirci ai massimi livelli sportivi, ma anche realizzare un nuovo concetto di evento con un programma speciale e le offerte di AMG. Nel 2024, inoltre, festeggeremo i 130 anni di sport motoristici insieme a Mercedes-Benz. E, naturalmente, la nostra attenzione è rivolta anche al successore della Mercedes-AMG GT3. Investiremo molto tempo e sforzi in questo fantastico progetto. Ma prima spero che tutti i membri della famiglia più veloce del mondo possano ricaricare le batterie durante le vacanze e iniziare bene il nuovo anno".

L'anno motoristico 2023 ha portato ancora una volta importanti e prestigiosi successi per Mercedes-AMG Customer Racing. Tra le altre cose, i team delle corse clienti si sono assicurati il titolo di campione Mercedes-AMG GT3 nel Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS, nel Fanatec GT World Challenge Asia powered by AWS e nel Fanatec GT World Challenge America powered by AWS. I grandi successi nelle serie continentali della Stéphane Ratel Organisation (SRO) hanno fatto sì che Mercedes-AMG Customer Racing vincesse per la quinta volta consecutiva il campionato globale costruttori, che comprende tutti i risultati delle gare GTWC. Anche il trofeo per il miglior pilota e costruttore nell'Intercontinental GT Challenge powered by Pirelli è andato ancora una volta ad Affalterbach.

Nel Campionato IMSA WeatherTech SportsCar, i team Mercedes-AMG Customer Racing hanno scritto una storia di successo senza pari. Nelle classi GTD Pro e GTD, la Michelin Endurance Cup ha visto una tripletta di campionati piloti, team e costruttori. Questo straordinario risultato è stato coronato dai successi nella Rolex 24 at Daytona e dalla prima vittoria assoluta di Mercedes-AMG nella Motul Petit Le Mans a Road Atlanta. I team Mercedes-AMG sono saliti sul podio anche nelle 24 ore del Nürburgring e di Spa-Francorchamps. Anche nell'ADAC GT Masters Landgraf Motorsport ha ottenuto un risultato storico: per la prima volta, un team ha difeso con successo il campionato piloti. Si è piazzato al secondo posto nella classifica a squadre, dietro all'Haupt Racing Team.

Il pilota svizzero Raffaele Marciello ha vinto la sua ultima gara con una Mercedes-AMG GT3: la FIA GT World Cup a Macao. Questo lo rende il primo pilota a vincere e difendere con successo questo titolo più volte. Anche l'anno di debutto della Mercedes-AMG GT2 è stato un successo. L'auto da corsa omologata più potente nella storia di Mercedes-AMG Customer Racing ha ottenuto i primi successi, tra cui le vittorie di classe alla 24 Ore del Nürburgring e nel GT America all'Indianapolis Motor Speedway. A novembre, la Mercedes-AMG GT2 PRO sviluppata per i track day è stata presentata nell'ambito della prima edizione della AMG Racing Series. Nel 2023, i team Mercedes-AMG Customer Racing hanno ottenuto un totale di 110 vittorie complessive in 565 gare con la Mercedes-AMG GT3, la Mercedes-AMG GT4 e la Mercedes-AMG GT2 e 963 podi in tutte le classi.