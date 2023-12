Perspectivas para a época de 2024 do Mercedes-AMG GT3

Sagemüller anuncia também que a marca da estrela de três pontas vai mesmo atacar na corrida de 24 horas em Nürburgring. A Mercedes-AMG não só irá atuar ao mais alto nível desportivo, como também irá implementar um novo conceito de evento com um programa especial e ofertas da AMG.

As 12 Horas do Golfo foram uma conclusão extremamente bem sucedida para o ano desportivo de 2023. Como resumiria a época?

"Para ser honesto, foi uma época longa, intensa e desafiante. Mas, no final, o trabalho árduo valeu a pena. Embora a época do DTM tenha sido mista e definitivamente não satisfatória, conseguimos arrecadar muitos outros troféus de prestígio. Para mim, estes incluem o título de vice-campeão de construtores na Fórmula 1, os muitos campeonatos no GT World Challenge, o IMSA WeatherTech Sports Car Championship e, claro, a defesa do título na Taça do Mundo FIA GT em Macau. Também fomos novamente muito bem sucedidos no desporto motorizado virtual e estivemos representados em todas as corridas importantes. O facto de termos conseguido terminar esta época com o título de pilotos e construtores no Intercontinental GT Challenge e com a vitória geral nas 12 Horas do Golfo é extraordinário."

O que é que mais recorda deste ano?

"Uma pergunta difícil, porque houve alguns momentos emotivos. Sem dúvida, as vitórias em grandes corridas, algumas das quais tivemos de esperar muito tempo, como as 24 horas de Daytona ou o Motul Petit Le Mans. Ou a estreia do Mercedes-AMG GT2 nas corridas na Europa e na América, com o qual conseguimos conquistar logo as primeiras vitórias na classe. Longe do lado desportivo, foi o lançamento do GT2 PRO como um derivado de track day. Também conseguimos expandir o nosso portefólio de parcerias para incluir vários intervenientes globais. E tivemos uma semana incrível em novembro com a AMG Racing Action e a nossa festa de fim de época no coração de Valência."

O que podemos esperar para a próxima época?

"Temos outro programa ambicioso para o próximo ano, com o qual queremos conquistar mais títulos que há muito ambicionamos. Na corrida de 24 horas em Nürburgring, não só queremos atuar ao mais alto nível desportivo, como também implementar um novo conceito de evento com um programa especial e ofertas da AMG. Em 2024, iremos também celebrar 130 anos de desportos motorizados em conjunto com a Mercedes-Benz. E, claro, o nosso foco está também no sucessor do Mercedes-AMG GT3. Vamos investir muito tempo e esforço neste fantástico projeto. Mas, primeiro, espero que todos na Família Mais Rápida do Mundo possam recarregar as baterias durante as férias e começar bem o novo ano."

O ano desportivo de 2023 trouxe mais uma vez sucessos importantes e prestigiados para a Mercedes-AMG Customer Racing. Entre outras coisas, as equipas de corridas de clientes garantiram o sucesso do título do campeonato Mercedes-AMG GT3 no Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS, no Fanatec GT World Challenge Asia powered by AWS e no Fanatec GT World Challenge America powered by AWS. Os grandes sucessos nas séries de corridas continentais da Stéphane Ratel Organisation (SRO) garantiram que a Mercedes-AMG Customer Racing ganhasse o campeonato global de construtores, que inclui todos os resultados das corridas do GTWC, pela quinta vez consecutiva. O troféu para o melhor piloto e fabricante no Intercontinental GT Challenge powered by Pirelli também foi para Affalterbach, mais uma vez.

No Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar, as equipas Mercedes-AMG Customer Racing escreveram uma história de sucesso sem igual. Nas classes GTD Pro e GTD, a Michelin Endurance Cup assistiu a um hat-trick de campeonatos de pilotos, equipas e fabricantes. Este feito extraordinário foi coroado com sucessos no Rolex 24 em Daytona e a primeira vitória de sempre da Mercedes-AMG no Motul Petit Le Mans em Road Atlanta. As equipas Mercedes-AMG também terminaram no pódio nas corridas de 24 horas em Nürburgring e Spa-Francorchamps. A Landgraf Motorsport também alcançou algo histórico no ADAC GT Masters: pela primeira vez, uma equipa defendeu com sucesso o campeonato de pilotos. Terminaram em segundo lugar na classificação por equipas, atrás da Haupt Racing Team.

O piloto suíço Raffaele Marciello venceu a sua última corrida num Mercedes-AMG GT3: a Taça do Mundo FIA GT em Macau. Isto faz dele o primeiro piloto a ganhar e a defender com sucesso este título várias vezes. O ano de estreia do Mercedes-AMG GT2 também foi um sucesso. O mais potente carro de corrida homologado na história da Mercedes-AMG Customer Racing alcançou os seus primeiros sucessos, incluindo vitórias na classe nas 24 Horas de Nürburgring e no GT America no Indianapolis Motor Speedway. Em novembro, o Mercedes-AMG GT2 PRO desenvolvido para track days foi apresentado como parte da primeira edição da AMG Racing Series. Em 2023, as Mercedes-AMG Customer Racing Teams alcançaram um total de 110 vitórias globais em 565 corridas com o Mercedes-AMG GT3, o Mercedes-AMG GT4 e o Mercedes-AMG GT2 e 963 subidas ao pódio em todas as classes.