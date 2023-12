Course de 12h exclusive pour la Porsche 911 GT3 Cup à Spa

Porsche Motorsport et Creventic s'associent en 2024 pour organiser une course d'endurance de douze heures pour la Porsche 911 GT3 Cup. Début septembre à Spa-Francorchamps.

Porsche Motorsport et l'organisateur de la série Creventic ont développé un nouvel événement pour la 911 GT3 Cup actuelle : la Michelin 992 Endurance Cup powered by Porsche Motorsport. La course de 12 heures se déroulera les 6 et 7 septembre 2024 sur le circuit de Spa-Francorchamps en Belgique. Elle est exclusivement réservée aux équipes clientes équipées de voitures 911 GT3 Cup de la génération 992.

Avec la Michelin 992 Endurance Cup powered by Porsche Motorsport, Porsche Motorsport et Creventic proposent pour la première fois une course d'endurance réservée aux 911 GT3 Cup actuelles. La première de cette nouvelle épreuve pour le véhicule de 375 kW (510 ch) de la coupe de marque aura lieu début septembre à Spa-Francorchamps, en Belgique. Seuls les participants avec le modèle 911 GT3 Cup de la génération 992 sont autorisés à prendre le départ. Une course de 12 heures les attend sur l'un des circuits les plus exigeants du monde : les "montagnes russes ardennaises" de 7,004 kilomètres comportent 21 virages avec plusieurs longues sections de plein gaz en montée et en descente à travers le paysage wallon.

Le règlement sportif de la course d'endurance est fourni par l'organisation Creventic. Les conditions techniques sont basées sur les compétitions de coupe de marque à succès que Porsche organise dans le monde entier avec la 911 GT3 Cup, avec de légères adaptations pour la compétition d'endurance. Les équipes inscrites se disputent la victoire au classement général ainsi que dans les catégories Pro, Pro/Am et Am. Michelin est le partenaire officiel de l'événement en matière de pneumatiques. Le fabricant premium fournira des pneus de course exclusivement développés pour la Porsche 911 GT3 Cup et soutiendra également les équipes clientes sur place dans le paddock. De plus amples informations seront bientôt disponibles en ligne sur www.992-endurance-cup.com.

"Aujourd'hui déjà, beaucoup de nos clients 911 GT3 Cup prennent le départ de courses dans le cadre des 24h Series organisées par Creventic", explique Oliver Köppen, responsable des coupes de marque et du sport GT chez Porsche Motorsport. "C'est pourquoi nous sommes heureux de soutenir la dernière offre de Creventic. Elle offre à nos clients une autre possibilité passionnante d'engager leur Porsche Cup de la génération 992 dans une course d'endurance sur l'un des circuits de Grand Prix les plus populaires au monde".