Gara esclusiva di 12 ore per la Porsche 911 GT3 Cup a Spa

Porsche Motorsport e Creventic si uniranno nel 2024 per organizzare una gara di durata di dodici ore per la Porsche 911 GT3 Cup. All'inizio di settembre a Spa-Francorchamps.

Porsche Motorsport e l'organizzatore della serie Creventic hanno sviluppato un nuovo evento per l'attuale 911 GT3 Cup: la Michelin 992 Endurance Cup powered by Porsche Motorsport. La gara di 12 ore si svolgerà il 6 e 7 settembre 2024 sul Circuit de Spa-Francorchamps in Belgio. L'evento è riservato esclusivamente a team di clienti con vetture 911 GT3 Cup della generazione 992.

Con la Michelin 992 Endurance Cup powered by Porsche Motorsport, Porsche Motorsport e Creventic offrono per la prima volta una gara di durata esclusivamente per le attuali 911 GT3 Cup. La prima di questo nuovo evento per la vettura monomarca da 375 kW (510 CV) avrà luogo all'inizio di settembre a Spa-Francorchamps, in Belgio. Solo i partecipanti con il modello 911 GT3 Cup della generazione 992 possono prendere il via e possono aspettarsi una gara di 12 ore su uno dei tracciati più impegnativi del mondo: l'"ottovolante delle Ardenne", lungo 7.004 chilometri, si snoda su 21 curve con diversi lunghi tratti a tutto gas in salita e in discesa attraverso il paesaggio vallone.

L'organizzazione Creventic fornisce i regolamenti sportivi per la gara di resistenza. Il quadro tecnico si basa sulle competizioni monomarca di successo che Porsche organizza in tutto il mondo con la 911 GT3 Cup, con lievi adattamenti per la gara di durata. I team iscritti competono per la vittoria nella classifica generale e nelle classi Pro, Pro/Am e Am. Michelin è il partner ufficiale dell'evento. Il produttore premium fornirà pneumatici da corsa sviluppati esclusivamente per la Porsche 911 GT3 Cup e supporterà anche i team clienti nel paddock. Ulteriori informazioni saranno presto disponibili online su www.992-endurance-cup.com.

"Molti dei nostri clienti della 911 GT3 Cup partecipano già alle gare della serie 24h organizzata da Creventic", spiega Oliver Köppen, responsabile delle Coppe monomarca e di GT Sport di Porsche Motorsport. "Per questo siamo felici di sostenere l'ultima offerta di Creventic. Offre ai nostri clienti un'altra entusiasmante opportunità di iscrivere la loro Porsche Cup di generazione 992 a una gara di durata su uno dei circuiti da Gran Premio più famosi al mondo".