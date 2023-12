Corrida de 12 horas exclusiva para o Porsche 911 GT3 Cup em Spa

A Porsche Motorsport e o organizador da série Creventic desenvolveram um novo evento para a atual 911 GT3 Cup: a Michelin 992 Endurance Cup powered by Porsche Motorsport. A corrida de 12 horas terá lugar a 6/7 de setembro de 2024 no Circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica. O evento é reservado exclusivamente a equipas de clientes com carros 911 GT3 Cup da geração 992.

Com a Michelin 992 Endurance Cup powered by Porsche Motorsport, a Porsche Motorsport e a Creventic oferecem, pela primeira vez, uma corrida de resistência exclusivamente para o atual 911 GT3 Cup. A estreia do novo evento para o carro da Taça de 375 kW (510 cv) terá lugar no início de setembro em Spa-Francorchamps, na Bélgica. Apenas os participantes com o modelo 911 GT3 Cup da geração 992 são elegíveis para a partida e podem contar com uma corrida de 12 horas numa das pistas mais exigentes do mundo: a "montanha russa das Ardenas", com 7.004 quilómetros de extensão, tem 21 curvas com várias secções longas de aceleração a fundo, a subir e a descer, através da paisagem da Valónia.

A organização da Creventic fornece os regulamentos desportivos para a corrida de resistência. O enquadramento técnico baseia-se nas bem sucedidas competições de taça de uma marca que a Porsche organiza em todo o mundo com o 911 GT3 Cup - com ligeiras adaptações para a competição de resistência. As equipas inscritas competem pela vitória na classificação geral, bem como nas classes Pro, Pro/Am e Am. A Michelin é o parceiro oficial de pneus do evento. O fabricante premium fornecerá pneus de corrida desenvolvidos exclusivamente para o Porsche 911 GT3 Cup e também apoiará as equipas clientes no paddock. Mais informações estarão brevemente disponíveis online em www.992-endurance-cup.com.

"Muitos dos nossos clientes da 911 GT3 Cup já estão a participar em corridas como parte da Série 24h organizada pela Creventic", explica Oliver Köppen, Diretor da One-Make Cups e GT Sport na Porsche Motorsport. "É por isso que temos o prazer de apoiar a mais recente oferta da Creventic. Oferece aos nossos clientes outra oportunidade emocionante de inscreverem o seu Porsche Cup da geração 992 numa corrida de resistência num dos circuitos de Grande Prémio mais populares do mundo."