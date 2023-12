Prochain départ : Frédéric Vervisch quitte Audi

Après six ans en tant que pilote d'usine, le Belge Frédéric Vervisch quitte Audi. Deux victoires aux 24 heures du Nürburgring pour la marque d'Ingolstadt. L'avenir de Vervisch est encore incertain.

Prochain départ en vue chez Audi. Après Christopher Mies et Mattia Drudi, le Belge Frédéric Vervisch a annoncé qu'il allait quitter Audi. Vervisch était pilote d'usine pour la marque depuis 2018, après avoir piloté pour la première fois une R8 LMS GT3 en 2015.

En 2019 et 2022, Frédéric Vervisch a remporté les 24 heures du Nürburgring avec l'équipe Phoenix, aujourd'hui appelée SCHERER SPORT PHX. De plus, Vervisch a également remporté les 24h de Dubaï ainsi que les 10h de Suzuka de l'Intercontinental GT Challenge pour la marque aux quatre anneaux.

Frédéric Vervisch a également été actif avec succès pour Audi dans le sport TCR. En FIA WTCR, il a remporté trois victoires pour Audi. De plus, il a récemment remporté la légendaire Guia Race à Macao du TCR World Tour.

Vervisch s'est également fait un nom en tant que développeur chez Audi, puisqu'il a participé au développement des véhicules de course Audi au cours des six dernières années et les a testés de manière approfondie. Cette année, son programme principal était, outre le TCR World Tour, le GT World Challenge Europe. Il a pris le départ de ces deux séries de courses pour Comtoyou Racing.

On suppose que Vervisch va rejoindre Aston Martin en même temps que l'écurie belge. Des informations plus précises à ce sujet sont attendues dans les semaines à venir.