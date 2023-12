Prossima partenza: Frédéric Vervisch lascia Audi

Dopo sei anni come pilota ufficiale, il belga Frédéric Vervisch lascia l'Audi. Due vittorie nella 24 ore del Nürburgring per il marchio di Ingolstadt. Il futuro di Vervisch è ancora aperto.

La prossima partenza di spicco in Audi. Dopo Christopher Mies e Mattia Drudi, il belga Frédéric Vervisch ha annunciato che lascerà Audi. Vervisch era un pilota ufficiale del marchio dal 2018, dopo aver guidato per la prima volta una R8 LMS GT3 nel 2015.

Nel 2019 e nel 2022, Frédéric Vervisch ha vinto la 24 ore del Nürburgring con il team Phoenix, ora team SCHERER SPORT PHX. Vervisch ha vinto anche la 24h di Dubai e la 10h di Suzuka dell'Intercontinental GT Challenge per il marchio con i quattro anelli.

Frédéric Vervisch ha avuto successo per Audi anche nelle gare TCR. Ha ottenuto tre vittorie per Audi nel FIA WTCR. Recentemente ha anche vinto la leggendaria Guia Race a Macao nel TCR World Tour.

Vervisch si è fatto un nome anche come sviluppatore in Audi, avendo co-sviluppato e testato a fondo le auto da corsa Audi negli ultimi sei anni. Oltre al TCR World Tour, quest'anno il suo programma principale è stato il GT World Challenge Europe. Ha gareggiato in entrambe le serie per Comtoyou Racing.

Si presume che Vervisch passerà all'Aston Martin insieme alla squadra belga. Si attendono informazioni più dettagliate in merito nelle prossime settimane.