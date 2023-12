Próxima partida: Frédéric Vervisch deixa a Audi

A próxima saída eminente na Audi. Depois de Christopher Mies e Mattia Drudi, o belga Frédéric Vervisch anunciou que vai deixar a Audi. Vervisch era piloto de fábrica da marca desde 2018, depois de ter conduzido um R8 LMS GT3 pela primeira vez em 2015.

Em 2019 e 2022, Frédéric Vervisch venceu a corrida de 24 horas em Nürburgring com a equipa Phoenix, agora a equipa SCHERER SPORT PHX. Vervisch também venceu as 24h do Dubai e as 10h de Suzuka do Intercontinental GT Challenge para a marca dos quatro anéis.

Frédéric Vervisch também foi bem sucedido para a Audi nas corridas TCR. Obteve três vitórias para a Audi no FIA WTCR. Recentemente, também venceu a lendária Corrida da Guia em Macau, no TCR World Tour.

Vervisch também se tornou conhecido como um desenvolvedor na Audi, tendo co-desenvolvido e testado extensivamente os carros de corrida da Audi nos últimos seis anos. Para além do TCR World Tour, o seu principal programa deste ano foi o GT World Challenge Europe. Ele competiu em ambas as séries de corridas para a Comtoyou Racing.

Presume-se que Vervisch irá mudar para a Aston Martin juntamente com a equipa de corrida belga. Esperam-se informações mais detalhadas sobre este assunto nas próximas semanas.