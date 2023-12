Ford annonce pas moins de cinq nouveaux pilotes d'usine

Cinq d'un coup ! Ford a confirmé cinq nouveaux pilotes d'usine pour le programme Mustang GT3. Les deux anciens pilotes d'usine Audi Christopher Mies et Frédéric Vervisch, l'ancien pilote Porsche Dennis Olsen, Andy Priaulx - qui était déjà pilote d'usine de la marque à l'époque de la Ford GT - et Ben Barker, qui a récemment travaillé pour Dinamic GT et GR Racing, complètent l'effectif de la marque.

Ils complètent le pool de pilotes d'usine formé jusqu'à présent par Harry Tincknell, Joey Hand, Mike Rockenfeller et Dirk Müller.

Mies et Vervisch feront leurs débuts en course chez Ford aux 24h de Daytona. L'Allemand prendra le départ avec Tincknell et Rockenfeller, tandis que Vervisch partagera une Mustang avec Hand et Müller. D'autres programmes des deux pilotes seront confirmés à une date ultérieure.

Ben Barker sera au départ de la catégorie LMGT3 de la FIA WEC pour Proton Competition.

Les programmes exacts d'Olsen et de Priaulx seront également communiqués ultérieurement. On suppose toutefois qu'une partie considérable de l'équipe de pilotes d'usine sera engagée pour Dinamic GT dans le GT World Challenge Europe.

Le directeur de Ford Performance Motorsports, Mark Rushbrook, a déclaré : "C'est une année tellement importante et spéciale pour la Mustang - elle fête son 60e anniversaire et nous amenons des Mustang de course dans le monde entier. Pour amener une icône comme la Mustang en course, nous avons besoin d'un groupe de pilotes GT parmi les meilleurs et les plus expérimentés, et nos neuf pilotes d'usine GT représentent exactement cela. Avec nos partenaires de Multimatic Motorsports et nos premières équipes clientes, Proton Competition et Dinamic GT, nous sommes prêts à affronter les meilleurs du monde sur les circuits les plus célèbres. J'ai hâte de commencer à Daytona en janvier".