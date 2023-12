Ford annuncia cinque nuovi piloti d'opera

Cinque in un colpo solo! Ford ha confermato cinque nuovi piloti ufficiali per il programma Mustang GT3. I due ex piloti ufficiali Audi Christopher Mies e Frédéric Vervisch, l'ex pilota Porsche Dennis Olsen, Andy Priaulx - già pilota ufficiale del marchio ai tempi della Ford GT - e Ben Barker, recentemente attivo per Dinamic GT e GR Racing, completano la squadra del marchio.

Essi completano la rosa dei piloti ufficiali, finora composta da Harry Tincknell, Joey Hand, Mike Rockenfeller e Dirk Müller.

Mies e Vervisch festeggeranno il loro debutto nelle corse Ford alla 24 Ore di Daytona. Il tedesco si schiererà con Tincknell e Rockenfeller, mentre Vervisch condividerà la Mustang con Hand e Müller. Ulteriori programmi per i due piloti saranno confermati in seguito.

Ben Barker correrà per Proton Competition nella classe LMGT3 del FIA WEC.

Anche i programmi esatti di Olsen e Priaulx saranno resi noti in seguito. Tuttavia, si ritiene che una parte significativa della squadra di piloti ufficiali gareggerà per Dinamic GT nel GT World Challenge Europe.

Mark Rushbrook, direttore di Ford Performance Motorsports: "Questo è un anno così importante e speciale per la Mustang: si celebra il suo 60° anniversario e stiamo portando le auto da corsa Mustang in tutto il mondo. Per portare un'icona come la Mustang nelle corse, abbiamo bisogno di una formazione composta dai migliori e più esperti piloti GT e i nostri nove piloti GT ufficiali rappresentano proprio questo. Insieme ai nostri partner di Multimatic Motorsports e ai nostri primi team clienti Proton Competition e Dinamic GT, siamo pronti a sfidare i migliori al mondo sui circuiti più famosi. Non vedo l'ora di iniziare a gennaio a Daytona".