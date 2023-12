Ford anuncia cinco novos pilotos de trabalho

Cinco de uma só vez! A Ford confirmou cinco novos pilotos de fábrica para o programa Mustang GT3. Os dois antigos pilotos de fábrica da Audi, Christopher Mies e Frédéric Vervisch, o antigo piloto da Porsche, Dennis Olsen, Andy Priaulx - que já foi piloto de fábrica da marca nos seus tempos de Ford GT - e Ben Barker, que esteve mais recentemente ativo na Dinamic GT e na GR Racing, completam o plantel da marca.

Eles complementam o grupo de pilotos de trabalho, que até agora consistia em Harry Tincknell, Joey Hand, Mike Rockenfeller e Dirk Müller.

Mies e Vervisch vão celebrar a sua estreia nas corridas da Ford nas 24 Horas de Daytona. O alemão alinhará com Tincknell e Rockenfeller, enquanto Vervisch partilhará um Mustang com Hand e Müller. Outros programas para os dois pilotos serão confirmados numa data posterior.

Ben Barker vai correr pela Proton Competition na classe LMGT3 do FIA WEC.

Os programas exactos de Olsen e Priaulx também serão divulgados mais tarde. No entanto, acredita-se que uma parte significativa do plantel de pilotos de fábrica irá competir pela Dinamic GT no GT World Challenge Europe.

Mark Rushbrook, Diretor da Ford Performance Motorsports: "Este é um ano tão importante e especial para o Mustang - está a celebrar o seu 60º aniversário e estamos a levar os carros de corrida Mustang a todo o mundo. Para trazer um ícone como o Mustang para as corridas, precisamos de um alinhamento dos melhores e mais experientes pilotos de GT e os nossos nove pilotos de GT de fábrica representam exatamente isso. Juntamente com os nossos parceiros da Multimatic Motorsports e as nossas primeiras equipas de clientes, a Proton Competition e a Dinamic GT, estamos prontos para enfrentar os melhores do mundo nos circuitos mais famosos. Mal posso esperar para começar em Daytona, em janeiro."