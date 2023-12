Confirmation de la décision : Aston Martin avec neuf pilotes d'usine en 2024

L'équipe de pilotes d'usine d'Aston Martin Racing pour 2024 se compose d'une série de champions qui feront entrer la marque britannique de voitures de sport de luxe dans une nouvelle ère de la course GT.

Parmi les neuf pilotes figure le triple champion FIA WEC GT Marco Sørensen. Le Danois, qui a remporté les 24 Heures du Mans en 2022 dans la catégorie LM GTE et s'est imposé en janvier dernier aux 24 Heures de Daytona dans la catégorie GTD avec la Vantage, a signé un contrat pluriannuel qui le lie à long terme à Aston Martin.

"C'est une période très excitante d'être pilote d'usine chez Aston Martin", a déclaré Sørensen, qui est confirmé dans le Championnat du monde d'endurance FIA 2024 par D'station Racing et qui jouera un rôle important dans plusieurs programmes de partenariat de haut niveau dans un certain nombre de séries de courses GT l'année prochaine. "Je sens que je suis dans la force de l'âge et que je peux apporter beaucoup à un programme de constructeur d'usine. Il est donc parfait pour moi de m'engager avec Aston Martin, qui, après huit ans de course, se sent comme une famille pour moi, à une époque où Aston Martin développe tant de nouvelles plateformes et investit beaucoup d'énergie dans ses programmes de course. Cela fait longtemps que je travaille avec Aston Martin et nous avons connu beaucoup de succès ensemble. J'ai l'impression de retrouver les jours fantastiques où le 'Dane Train' était au sommet du monde".

L'autre moitié du célèbre "Dane Train" d'Aston Martin, Nicki Thiim, s'est également engagé à devenir pilote d'usine pour Aston Martin en 2024, après avoir conclu une nouvelle collaboration à long terme avec la marque. Thiim, qui entame sa douzième saison consécutive avec Aston Martin, était le partenaire de Sørensen lorsque le duo a remporté leurs deux titres FIA WEC GTE Pro en 2016 et lors de la saison 2019/20. Le dernier succès de Thiim avec Aston Martin a été un premier podium dans la catégorie GTD aux Rolex 24 Hours de Daytona cette année, alors qu'il était en lice avec son équipe partenaire Magnus Racing.

"C'est toujours un honneur de représenter Aston Martin, et je suis impatient de me battre à nouveau pour les championnats au plus haut niveau de la course GT avec la Vantage", a déclaré Thiim, dont la longue liste de récompenses Aston Martin a commencé par une victoire en catégorie GTE-Am aux 24 Heures du Mans lors de ses débuts en course en 2014. "Il y a encore tant de choses à gagner et tant d'histoire à écrire, j'en suis sûr".

L'équipe d'usine d'Aston Martin comptera trois nouveaux visages en 2024, dont un pilote qui n'a jamais piloté de Vantage dans sa carrière. Le champion en titre de la GT World Challenge Europe Sprint Cup, Mattia Drudi, rejoint l'équipe après cinq saisons en tant que pilote d'usine Audi, tout comme Henrique Chaves, vainqueur des 24 Heures du Mans 2022, et David Pittard, champion en titre des 24 Heures du Nürburgring.

L'Italien Drudi, âgé de 25 ans, rejoint Aston Martin Racing après une saison spectaculaire au cours de laquelle il a remporté la Fanatec GT World Challenge Powered by AWS Sprint Cup avec quatre victoires. Il a également été sacré champion de l'Italian GT Championship Endurance Cup en 2021.

"Je suis honoré de rejoindre Aston Martin en tant que pilote d'usine", a déclaré Drudi. "Je suis très enthousiaste à l'idée de faire partie d'un programme de constructeur aussi emblématique dans le sport automobile. J'ai le sentiment que c'est l'environnement qui me convient pour continuer à me développer en tant que pilote et, ensemble, me battre pour des victoires prestigieuses dans les courses les plus importantes du monde".

Né dans la même ville que la légende d'Aston Martin Racing, Pedro Lamy, Chaves, un Portugais de 26 ans, a joué un rôle décisif dans la victoire de TF Sport au championnat FIA WEC GTE Am en 2022, aux côtés de Sørensen et Ben Keating. Bien qu'il n'ait participé qu'à cinq courses, il a réussi à se hisser à la troisième place du classement des pilotes FIA WEC 2022. Chaves est également un ancien champion de la classe GT World Challenge Europe Sprint Cup Pro-Am et de l'International GT Open.

"Que puis-je dire sur le fait d'avoir signé avec Aston Martin ? Je suis plus qu'heureux, c'est certain. Mon plus grand succès en course a été la victoire au Mans en 2022 avec la Vantage. Avoir la possibilité de représenter cette marque emblématique en tant que pilote d'usine signifie tout pour moi. Bien sûr, je suis impatient de poursuivre mon histoire avec Aston Martin à l'avenir. Je suis impatient de commencer en 2024".

Pittard n'est pas un inconnu chez Aston Martin, puisqu'il a couru en 2022 aux côtés de Thiim et de Paul Dalla Lana, un vétéran de l'AMR, dans l'équipe NorthWest AMR. L'Anglais a gagné à Sebring lors de ses débuts en FIA WEC, a terminé la saison à la deuxième place du classement du championnat du monde et a participé à trois courses d'endurance de l'IMSA WeatherTech SportsCar Championship en 2023 avec le Heart of Racing.

"Je suis honoré", a déclaré David Pittard. "Devenir pilote d'usine est une chose à laquelle j'ai aspiré tout au long de ma carrière. La course automobile a toujours été mon rêve, toute ma vie, et piloter avec une marque d'endurance aussi légendaire qu'Aston Martin est un rêve devenu réalité. J'ai vraiment hâte de me lancer et de travailler".

Ross Gunn continuera à courir pour Heart of Racing en 2024 et mènera, avec Alex Riberas, l'attaque d'Aston Martin sur le plus important championnat d'endurance américain. Gunn fait partie de la famille AMR depuis 2015, lorsqu'il a remporté le championnat britannique GT GT4 avec Jamie Chadwick et l'AMR Driver Academy. Il a confirmé sa réputation d'être l'un des pilotes GT les plus rapides de l'IMSA en 2023 en réalisant deux pôles et en remportant deux victoires dans la catégorie GTD-Pro avec la Vantage.

Le quadruple champion britannique de GT, Jonny Adam, revient chez Aston Martin Racing pour sa 14e saison. L'un des pilotes GT les plus titrés de tous les temps, Adam est double vainqueur des 24 Heures du Mans, quadruple champion britannique GT et champion GT World Challenge Europe Endurance Cup Pro-Am 2017.

Valentin Hasse Clot accède à l'European Le Mans Series en 2024 avec l'équipe Racing Spirit of Léman, après avoir remporté la Michelin Le Mans Cup la saison dernière avec la Vantage. Diplômé de l'AMR Driver Academy en 2021, il n'a cessé d'accroître son succès depuis qu'il a intégré l'équipe de pilotes d'usine AMR en 2022. Auparavant, il avait déjà remporté des titres en Silver Class dans la GTWC Europe Endurance Cup et dans la FFSA GT Series en France.

La légende Aston-Martin Darren Turner complète l'équipe. Le triple vainqueur des 24 Heures du Mans a ajouté à sa prestigieuse armoire à trophées une victoire dans la catégorie GTD des 24 Heures de Rolex à Daytona en 2023. Il a également passé la majeure partie de la saison entre des tâches de développement avec le programme de partenariat de pneus Pirelli de Dörr Motorsport pour les 24 Heures du Nürburgring et son rôle de pilote High Performance Development d'Aston Martin Lagonda.

Turner, qui s'apprête à vivre une incroyable vingtième saison en tant que pilote d'usine d'Aston Martin Racing, a participé et remporté plus de courses de 24 heures du Mans que n'importe quel autre pilote dans l'histoire de la marque et est le parfait pendant de la pléthore de jeunes talents spectaculaires qui grandissent au sein des équipes partenaires d'Aston Martin Racing.

Adam Carter, Aston Martin Head of Endurance, a déclaré : "Alors que nous nous préparons à ouvrir une nouvelle ère pour Aston Martin dans le domaine de l'endurance, avec l'introduction de nouveaux développements de nos plateformes Aston Martin Vantage GT3 et GT4 et, bien sûr, le programme Valkyrie Hypercar qui sera lancé en course en 2025, nous avons mis en place une équipe de pilotes d'usine extrêmement compétitive. Ce groupe de pilotes sait comment gagner et est expert dans l'art de tirer chaque once de performance d'une voiture GT tout en utilisant les capacités d'endurance nécessaires pour remporter des victoires à ce niveau. Nous sommes ravis d'accueillir trois champions confirmés dans ce groupe, Mattia, Henrique et David, et nous sommes impatients de voir ce qu'ils peuvent tous accomplir en 2024 et au-delà".

"Alors que nous entrons dans une phase d'apprentissage accéléré et de développement de nos différentes plateformes de course, ce mélange de rythme et d'expérience sera essentiel pour atteindre l'objectif d'Aston Martin de maintenir notre statut de force avec laquelle il faut compter parmi nos collègues au sommet de la compétition mondiale d'endurance".