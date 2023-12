Confermato: Aston Martin con nove piloti ufficiali nel 2024

La squadra di piloti ufficiali di Aston Martin Racing per il 2024 è composta da una serie di campioni che guideranno il marchio britannico di auto sportive di lusso in una nuova era di gare GT.

Tra i nove piloti c'è il tre volte campione FIA WEC GT Marco Sørensen. Il danese, che nel 2022 ha vinto la 24 Ore di Le Mans nella classe LM GTE e lo scorso gennaio ha vinto la 24 Ore di Daytona nella classe GTD con la Vantage, ha firmato un contratto pluriennale che lo lega ad Aston Martin a lungo termine.

"È un momento molto emozionante per essere un pilota ufficiale di Aston Martin", ha dichiarato Sørensen, che è stato confermato nel FIA World Endurance Championship 2024 da D'station Racing e che l'anno prossimo svolgerà un ruolo chiave in diversi programmi partner di alto profilo in varie serie di gare GT. "Sento di essere nel pieno della mia carriera e di poter apportare molto al programma di un costruttore. È quindi perfetto per me unirmi ad Aston Martin, che sento come una famiglia dopo otto anni di corse e in un momento in cui Aston Martin sta sviluppando così tante nuove piattaforme e sta investendo molte energie nei suoi programmi di gara. Lavoro con Aston Martin da molto tempo e abbiamo avuto molti successi insieme. Sembra che stiano tornando i giorni fantastici in cui il 'Dane Train' era in cima al mondo".

Anche l'altra metà del famoso "Dane Train" di Aston Martin, Nicki Thiim, ha firmato per gareggiare come pilota ufficiale per Aston Martin nel 2024 dopo aver concordato una nuova partnership a lungo termine con il marchio. Thiim, che sta entrando nella sua dodicesima stagione consecutiva con Aston Martin, ha fatto coppia con Sørensen quando il duo ha vinto entrambi i titoli FIA WEC GTE Pro nel 2016 e nella stagione 2019/20. L'ultimo successo di Thiim con Aston Martin è stato un primo podio nella classe GTD alla Rolex 24 Ore di Daytona di quest'anno, quando ha gareggiato con il suo team partner Magnus Racing.

"È sempre un onore rappresentare Aston Martin e non vedo l'ora di poter competere nuovamente per i campionati ai massimi livelli delle gare GT con la Vantage", ha dichiarato Thiim, il cui lungo elenco di riconoscimenti Aston Martin è iniziato con una vittoria nella classe GTE-Am della 24 Ore di Le Mans al suo debutto in gara nel 2014. "C'è ancora tanto da vincere e tanta storia da fare, ne sono certo".

Il team Aston Martin works 2024 sarà composto da tre volti nuovi, tra cui un pilota che non ha mai guidato una Vantage nella sua carriera. Il campione in carica della GT World Challenge Europe Sprint Cup Mattia Drudi si unisce alla squadra dopo cinque stagioni come pilota Audi, così come Henrique Chaves, vincitore della 24 Ore di Le Mans del 2022, e David Pittard, campione in carica della 24 Ore del Nürburgring.

Il 25enne italiano Drudi si unisce ad Aston Martin Racing dopo una stagione spettacolare in cui ha vinto la Fanatec GT World Challenge Powered by AWS Sprint Cup con quattro vittorie. Ha inoltre vinto la Coppa Italia GT Endurance 2021.

"Sono onorato di entrare a far parte di Aston Martin come pilota ufficiale", ha dichiarato Drudi. "Sono molto entusiasta di far parte di un programma di un costruttore così iconico nel motorsport. Sento che questo è l'ambiente giusto per svilupparmi come pilota e per lottare insieme per ottenere vittorie prestigiose nelle gare più importanti del mondo."

Nato nella stessa città della leggenda dell'Aston Martin Racing Pedro Lamy, il 26enne portoghese Chaves ha avuto un ruolo cruciale nella vittoria del campionato FIA WEC GTE Am da parte di TF Sport nel 2022, insieme a Sørensen e Ben Keating. Pur avendo disputato solo cinque gare, è riuscito a classificarsi terzo nel Campionato Piloti FIA WEC 2022. Chaves è anche un ex campione della classe GT World Challenge Europe Sprint Cup Pro-Am e dell'International GT Open.

"Cosa posso dire della firma con Aston Martin? Sono più che felice, questo è certo. Il mio più grande successo nelle corse è stata la vittoria a Le Mans 2022 con la Vantage. Avere l'opportunità di rappresentare questo marchio iconico come pilota ufficiale significa tutto per me. Naturalmente, non vedo l'ora di continuare la mia storia con Aston Martin in futuro. Non vedo l'ora di iniziare nel 2024".

Pittard non è nuovo ad Aston Martin, avendo guidato al fianco di Thiim e del veterano AMR Paul Dalla Lana nel team NorthWest AMR nel 2022. L'inglese ha vinto al suo debutto nel FIA WEC a Sebring, ha concluso la stagione al secondo posto nella classifica del campionato mondiale e ha partecipato a tre gare di durata dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship con l'Heart of Racing nel 2023.

"Mi sento onorato", afferma David Pittard. "Diventare un pilota ufficiale è qualcosa a cui ho aspirato per tutta la mia carriera. Correre è sempre stato il mio sogno da sempre e guidare con un marchio leggendario dell'endurance come Aston Martin è un sogno che si realizza. Non vedo l'ora di iniziare e di mettermi al lavoro".

Ross Gunn continuerà a guidare per Heart of Racing nel 2024, guidando l'assalto di Aston Martin al più importante campionato americano di endurance insieme ad Alex Riberas. Gunn fa parte della famiglia AMR dal 2015, quando ha vinto il campionato britannico GT GT4 con Jamie Chadwick e la AMR Driver Academy. Nel 2023 ha sottolineato la sua reputazione di pilota GT tra i più veloci dell'IMSA con due pole e due vittorie nella classe GTD Pro con la Vantage.

Il quattro volte campione britannico GT Jonny Adam torna all'Aston Martin Racing per la sua 14a stagione. Uno dei piloti GT di maggior successo di tutti i tempi, Adam è due volte vincitore della 24 Ore di Le Mans, quattro volte campione britannico GT e campione 2017 della GT World Challenge Europe Endurance Cup Pro-Am.

Valentin Hasse Clot passa alla European Le Mans Series nel 2024 con il team Racing Spirit of Léman dopo aver vinto la Michelin Le Mans Cup la scorsa stagione con la Vantage. Il diplomato della AMR Driver Academy del 2021 ha continuato a costruire il suo successo da quando è entrato a far parte dell'equipaggio di piloti AMR nel 2022. In precedenza aveva vinto i titoli nella classe Silver della GTWC Europe Endurance Cup e nella FFSA GT Series in Francia.

Darren Turner, leggenda dell'Aston Martin, completa la formazione. Il tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans ha aggiunto una vittoria nella classe GTD della Rolex 24 Ore di Daytona alla sua scintillante bacheca di trofei nel 2023. Ha inoltre trascorso la maggior parte della stagione tra i compiti di sviluppo con il programma di partnership di Dörr Motorsport per i pneumatici Pirelli per la 24 Ore del Nürburgring e il suo ruolo di pilota High Performance Development di Aston Martin Lagonda.

Turner, che si sta avvicinando all'incredibile 20° stagione come pilota ufficiale di Aston Martin Racing, ha disputato e vinto più 24 Ore di Le Mans di qualsiasi altro pilota nella storia del marchio ed è la perfetta controparte della ricchezza di giovani talenti spettacolari che emergono dai team partner di Aston Martin Racing.

Adam Carter, Responsabile Endurance di Aston Martin, ha dichiarato: "Mentre ci prepariamo a inaugurare una nuova era per Aston Martin nelle gare di durata, con l'introduzione di evoluzioni di nuova concezione delle nostre piattaforme Aston Martin Vantage GT3 e GT4 e, naturalmente, del programma di hypercar Valkyrie che si trasferirà alle corse nel 2025, abbiamo messo insieme una formazione di piloti di fabbrica estremamente competitiva. Questo gruppo di piloti sa come vincere ed è esperto nell'ottenere ogni grammo di prestazioni da un'auto GT, sfruttando al contempo le capacità di resistenza necessarie per vincere a questo livello. Siamo lieti di dare il benvenuto a questo gruppo a tre campioni collaudati come Mattia, Henrique e David e non vediamo l'ora di vedere cosa riusciranno a fare nel 2024 e oltre".

"Mentre ci avviamo verso un periodo di apprendimento e sviluppo accelerato delle nostre varie piattaforme da corsa, questa miscela di ritmo ed esperienza sarà fondamentale per raggiungere l'obiettivo di Aston Martin di mantenere il nostro status di forza da tenere in considerazione tra i nostri colleghi all'avanguardia nelle competizioni endurance globali."