Confirmado: Aston Martin com nove pilotos de fábrica em 2024

O plantel de pilotos da Aston Martin Racing para 2024 é composto por uma série de campeões que irão conduzir a marca britânica de automóveis desportivos de luxo a uma nova era de corridas de GT.

Entre os nove pilotos está o tricampeão de GT do FIA WEC, Marco Sørensen. O dinamarquês, que venceu as 24 Horas de Le Mans de 2022 na classe LM GTE e venceu as 24 Horas de Daytona na classe GTD em janeiro passado com o Vantage, assinou um contrato de vários anos que o liga à Aston Martin a longo prazo.

"É um momento muito emocionante ser um piloto de fábrica na Aston Martin", disse Sørensen, que está confirmado no Campeonato Mundial de Endurance da FIA de 2024 pela D'station Racing e desempenhará um papel fundamental em vários programas de parceiros de alto nível em várias séries de corridas de GT no próximo ano. "Sinto que estou no auge da minha carreira e que posso trazer muito para um programa de fabricante de fábrica. Por isso, é perfeito para mim juntar-me à Aston Martin, que se sente como uma família para mim após oito anos de corridas e numa altura em que a Aston Martin está a desenvolver tantas plataformas novas e a colocar muita energia nos seus programas de corridas. Já trabalho com a Aston Martin há muito tempo e tivemos muito sucesso juntos. Parece que os dias fantásticos em que o 'Dane Train' estava no topo do mundo estão a regressar".

A outra metade do famoso "Dane Train" da Aston Martin, Nicki Thiim, também se inscreveu para competir como piloto de competição da Aston Martin em 2024, depois de ter acordado uma nova parceria a longo prazo com a marca. Thiim, que está a entrar na sua décima segunda temporada consecutiva com a Aston Martin, fez parceria com Sørensen quando a dupla ganhou os títulos do FIA WEC GTE Pro em 2016 e na temporada 2019/20. O sucesso mais recente de Thiim com a Aston Martin foi um primeiro lugar no pódio na classe GTD nas Rolex 24 Horas de Daytona deste ano, quando competiu com a sua equipa parceira Magnus Racing.

"É sempre uma honra representar a Aston Martin e estou ansioso por poder voltar a competir por campeonatos ao mais alto nível das corridas de GT com o Vantage", disse Thiim, cuja longa lista de distinções com a Aston Martin começou com uma vitória na classe GTE-Am das 24 Horas de Le Mans na sua estreia em 2014. "Ainda há muito para ganhar e muita história para ser feita, tenho a certeza disso."

A equipa de trabalho da Aston Martin de 2024 contará com três caras novas, incluindo um piloto que nunca conduziu um Vantage na sua carreira. O atual campeão da GT World Challenge Europe Sprint Cup, Mattia Drudi, junta-se à equipa depois de cinco épocas como piloto da Audi, tal como Henrique Chaves, vencedor das 24 Horas de Le Mans de 2022, e David Pittard, atual campeão das 24 Horas de Nürburgring.

O italiano Drudi, de 25 anos, junta-se à Aston Martin Racing depois de uma época espetacular em que venceu o Fanatec GT World Challenge Powered by AWS Sprint Cup com quatro vitórias. Também ganhou a Taça de Resistência do Campeonato Italiano de GT de 2021.

"É uma honra juntar-me à Aston Martin como piloto de fábrica", disse Drudi. "Estou muito entusiasmado por fazer parte de um programa de um fabricante tão icónico no desporto automóvel. Sinto que este é o ambiente certo para me desenvolver como piloto e para lutarmos juntos por vitórias de prestígio nas corridas mais importantes do mundo."

Nascido na mesma cidade que a lenda da Aston Martin Racing, Pedro Lamy, o piloto português Chaves, de 26 anos, desempenhou um papel crucial na vitória da TF Sport no campeonato FIA WEC GTE Am em 2022, juntamente com Sørensen e Ben Keating. Embora tenha participado apenas em cinco corridas, conseguiu terminar em terceiro lugar no Campeonato de Pilotos do FIA WEC de 2022. Chaves é também um antigo campeão da classe GT World Challenge Europe Sprint Cup Pro-Am e do International GT Open.

"O que posso dizer sobre a assinatura com a Aston Martin? Estou mais do que feliz, isso é certo. O meu maior sucesso nas corridas foi vencer Le Mans 2022 com o Vantage. Ter a oportunidade de representar esta marca icónica como piloto de competição significa tudo para mim. Claro que estou muito ansioso por continuar a minha história com a Aston Martin no futuro. Mal posso esperar para começar em 2024."

Pittard não é estranho à Aston Martin, tendo conduzido ao lado de Thiim e do veterano da AMR Paul Dalla Lana na equipa NorthWest AMR em 2022. O inglês venceu na sua estreia no FIA WEC em Sebring, terminou a temporada em segundo lugar na classificação do campeonato mundial e competiu em três corridas de resistência do IMSA WeatherTech SportsCar Championship com a Heart of Racing em 2023.

"Sinto-me honrado", afirma David Pittard. "Tornar-me um piloto de competição é algo que ambicionei durante toda a minha carreira. As corridas sempre foram o meu sonho em toda a minha vida e conduzir com uma marca de resistência tão lendária como a Aston Martin é um sonho tornado realidade. Estou realmente ansioso por começar e começar a trabalhar".

Ross Gunn continuará a pilotar para a Heart of Racing em 2024, liderando o ataque da Aston Martin ao principal campeonato de resistência da América ao lado de Alex Riberas. Gunn faz parte da família AMR desde 2015, altura em que venceu o Campeonato Britânico de GT GT4 com Jamie Chadwick e a AMR Driver Academy. Em 2023, sublinhou a sua reputação como um dos pilotos de GT mais rápidos da IMSA com duas poles e duas vitórias na classe GTD Pro com o Vantage.

Jonny Adam, quatro vezes campeão britânico de GT, regressa à Aston Martin Racing para a sua 14ª época. Um dos pilotos de GT mais bem sucedidos de todos os tempos, Adam é bicampeão das 24 Horas de Le Mans, tetracampeão do British GT e campeão do GT World Challenge Europe Endurance Cup Pro-Am 2017.

Valentin Hasse Clot sobe para a European Le Mans Series em 2024 com a equipa Racing Spirit of Léman, depois de vencer a Michelin Le Mans Cup na época passada com o Vantage. O graduado da AMR Driver Academy de 2021 continuou a desenvolver o seu sucesso desde que se juntou à equipa de pilotos de fábrica da AMR em 2022. Ele já havia conquistado títulos na Classe Prata na GTWC Europe Endurance Cup e na FFSA GT Series na França.

Darren Turner, lenda da Aston Martin, completa o alinhamento. O três vezes vencedor das 24 Horas de Le Mans acrescentou uma vitória na classe GTD das Rolex 24 Horas de Daytona à sua brilhante coleção de troféus em 2023. Ele também passou a maior parte da temporada entre as tarefas de desenvolvimento com o programa de parceria de pneus Pirelli da Dörr Motorsport para as 24 Horas de Nürburgring e seu papel como piloto de Desenvolvimento de Alto Desempenho da Aston Martin Lagonda.

Turner, que se aproxima de uma incrível 20ª temporada como piloto de fábrica da Aston Martin Racing, disputou e venceu mais corridas das 24 Horas de Le Mans do que qualquer outro piloto na história da marca e é a contrapartida perfeita para a riqueza de jovens talentos espectaculares que emergem das equipas parceiras da Aston Martin Racing.

Adam Carter, Diretor de Resistência da Aston Martin, afirmou: "Enquanto nos preparamos para dar início a uma nova era para a Aston Martin nas corridas de resistência, com a introdução de novas evoluções das nossas plataformas Aston Martin Vantage GT3 e GT4 e, claro, o programa do hipercarro Valkyrie que será transferido para as corridas em 2025, reunimos um alinhamento de pilotos de fábrica extremamente competitivo. Este grupo de pilotos sabe como ganhar e é especialista em obter cada grama de desempenho de um carro GT, ao mesmo tempo que utiliza as capacidades de resistência necessárias para vencer a este nível. Estamos muito satisfeitos por dar as boas-vindas a três campeões comprovados a este grupo, Mattia, Henrique e David, e estamos entusiasmados por ver o que todos eles podem alcançar em 2024 e mais além."

"À medida que avançamos para um período de aprendizagem e desenvolvimento acelerado das nossas várias plataformas de corrida, esta mistura de ritmo e experiência será vital para alcançar o objetivo da Aston Martin de manter o nosso estatuto de força a ter em conta entre os nossos pares na vanguarda da competição global de resistência."