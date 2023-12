75 ans de Porsche : de la voiture populaire à la voiture de sport

Il y a eu une période après la Seconde Guerre mondiale où l'Allemagne, après la dépression, a retrouvé une atmosphère de renouveau. Cette phase a vu la création d'un certain nombre d'entreprises qui ont ensuite réussi à se hisser au niveau mondial. L'une de ces entreprises a été baptisée Porsche.

Ferry et son père Ferdinand Porsche avaient choisi une niche de marché pour laquelle, comme on pourrait le penser, il n'y avait guère de demande au départ : la fabrication de voitures de sport.

L'histoire de la marque Porsche commence certes en 1948 à Gmünd, en Autriche, mais l'avant-guerre n'est pas non plus sans intérêt.

En 1930, Ferdinand Porsche ouvre son bureau d'études indépendant à Stuttgart, après avoir passé quelques années sur la planche à dessin pour Daimler-Benz. C'est là qu'il a donné ses premiers coups de crayon pour les voitures de course à succès de l'Auto-Union. Pendant la guerre, il transfère son bureau à Gmünd.

Après la fin de la guerre, les Porsche ont pris la décision de fabriquer leurs propres automobiles. Les premières Porsche 356, environ 60, furent encore fabriquées à Gmünd. En 1950, l'entreprise Porsche est revenue à Stuttgart. Ici, dans les halls d'usine loués dans un premier temps à la carrosserie Reutter, la production devint beaucoup plus efficace que dans le pays alpin en raison de l'optimisation de la fabrication en série.

Dès novembre de la même année, la 500e Porsche 356 quittait l'usine. Ferdinand Porsche ne verra cependant pas l'essor de la marque mondiale : il décède en janvier 1951 à l'âge de 75 ans. Son emprisonnement juste après la guerre l'avait tellement affecté que le destin de la société Porsche était en grande partie entre les mains de son fils Ferry.

La 356 devint par la suite l'une des voitures de sport les plus construites. À l'origine, selon les propres dires de Ferry Porsche, seules quelques-unes devaient être construites, car les voitures de sport ne résistent généralement pas longtemps à l'évolution rapide des besoins et des tendances.

Naissance de la 911

En 1963, le successeur de la 356 est présenté au public. Elle reçut la désignation de type 911 et dépassa même son prédécesseur en ce qui concerne la rénovation du modèle. Si les constructions Porsche avaient été numérotées de manière cohérente, le nouveau modèle aurait été baptisé 901, mais ce chiffre était déjà revendiqué par Peugeot.

Si la 356 utilisait encore de nombreuses pièces VW - Ferdinand Porsche avait créé la Coccinelle et son fils Ferry travaillait déjà assidûment sur la "Volkswagen" -, la nouvelle était une création entièrement originale. Avec elle, les Zuffenhausen entraient dans la classe supérieure, tant sur le plan technique que sur celui du prix. Mais jusqu'à présent, plus d'un million d'unités vendues ont donné raison au concept du moteur six cylindres à plat refroidi par air.

La 911 a également marqué le début de la grande époque de Porsche dans le sport automobile. Entre 1968 et 1970, elle a remporté trois fois de suite le Rallye Monte-Carlo, le plus difficile de tous les rallyes. Porsche s'est inscrite au palmarès de tous les autres rallyes de renom, à l'exception du Safari Rally, qui est resté un sommet indomptable pour la marque de Stuttgart, même après plusieurs tentatives. Bien sûr, les nombreux succès en rallye ont contribué à augmenter les chiffres de vente, mais pour un constructeur de voitures de sport, d'autres priorités devaient être fixées.

Les modèles de plus faible cylindrée 550, 718 et 356 ont permis de remporter de nombreuses victoires de classe lors de classiques d'endurance comme Le Mans, les Mille Miglia, les 1000 km du Nürburgring, Sebring et Daytona. Vers la fin des années 1960, les modèles 906 à 908 ont servi à prendre enfin pied dans les grandes catégories et à entrer en ligne de compte pour des victoires au classement général.

En 1969, Porsche remporta haut la main le championnat du monde des voitures de sport, qui comptait dix manches, devant Ford et Lola. Les protagonistes de Porsche étaient alors surtout Jo Siffert et Brian Redman, mais Hans Herrmann, Richard Attwood, Vic Elford et Rolf Stommelen ont également contribué à ce succès.

Ce triomphe a été suivi de 12 autres championnats du monde des marques, jusqu'à la disparition provisoire de la série populaire en 1992. En toute logique, ils ont également remporté un certain nombre de championnats du monde des pilotes grâce à Rob Garretson, Jackie Ickx, Stefan Bellof, Derek Bell et Hans-Joachim Stuck. Les deux derniers acteurs ont formé une équipe en 1985 et 1986 et sont devenus champions du monde à égalité de points.

Les voitures de course à succès étaient surtout le type 917, alimenté par 12 cylindres, ainsi que les 935 et 936, dérivées de la 911, avec le six cylindres éprouvé à l'arrière. Avec la 917, Hans Herrmann et Richard Attwood ont enfin remporté la première victoire au classement général des 24 heures du Mans pour Porsche en 1970.

Plus tard, à l'époque du Groupe C, les ingénieurs de Porsche, qui avaient entre-temps élu domicile dans le nouveau centre de développement de Weissach, ont à nouveau mis sur les roues des véhicules dominants avec les types 956 et 962. Porsche compte désormais 19 victoires au Mans à son actif.

Les succès en Formule 1

Mais Porsche a également trouvé un champ d'action dans la course de Formule, qu'il faut diviser en deux phases. La première remonte à 65 ans déjà. Dans un premier temps, la voiture de course 1500 RS-K, équipée d'un moteur quatre cylindres à quatre arbres à cames, a été transformée en voiture de Formule 2. Après son évolution, elle a remporté le championnat du monde non officiel de Formule 2 grâce aux pilotes Hans Herrmann, Edgar Barth, Wolfgang Graf Berghe von Trips, Stirling Moss et Graham Hill.

En 1961, la formule 1,5 litre est entrée en vigueur pour la Formule 1. Les constructeurs de Zuffenhausen disposaient donc déjà d'une voiture presque terminée, mais les 180 chevaux n'étaient pas vraiment la référence. La Ferrari Dino 156, qui connaissait un grand succès, développait à l'époque une vingtaine de chevaux de plus. Avec l'Américain Dan Gurney (2 fois) et le Suédois Joakim Bonnier (1 fois), des pilotes Porsche sont tout de même montés trois fois sur la deuxième marche du podium lors des Grands Prix.

Avec le nouveau moteur huit cylindres de l'année suivante, Dan Gurney remporta à Rouen, en France, la seule victoire de Porsche en Formule 1. Mais dans l'ensemble, la saison 1962 fut un peu moins fructueuse, avec 18 points contre 22, et les Souabes, qui calculaient froidement, se retirèrent à nouveau.

La deuxième phase a duré de 1983 à 1987, période pendant laquelle Porsche a été chargée par la société arabe TAG de construire un moteur V6 turbo de 1,5 litre. Dès 1984, Niki Lauda et Alain Prost dominaient tellement la concurrence qu'ils remportaient 12 des 16 courses du championnat du monde. C'est finalement l'Autrichien qui a eu la meilleure fin. Il est devenu champion du monde avec une différence unique de 0,5 point (72 contre 71,5) devant son coéquipier et rival français.

Les deux années suivantes, McLaren-TAG-Porsche a également été championne du monde. Mais c'est désormais Alain Prost qui s'est emparé de la couronne de la Formule 1.

Une fois le travail accompli - les contrats n'ont pas été renouvelés - Porsche a pris un peu de recul. Dans le domaine des voitures de sport également, on laissa provisoirement le champ libre à Jaguar, Mercedes et Peugeot.

Retour sur la scène du sport automobile

Le début du championnat FIA GT a marqué le retour de Porsche sur la grande scène du sport automobile. Après avoir remporté Le Mans en 1996, 1997 et 1998 avec la Porsche TWR WSC-95 et la 911 GT1, le relais a été passé à Audi au sein du groupe. Après la formidable ère de succès de cette dernière, le pendule a de nouveau penché en faveur de Porsche, qui a de nouveau remporté la victoire dans la Sarthe ainsi que le championnat du monde des pilotes et des constructeurs en 2015, 2016 et 2017 avec la 919 Hybrid.

Lorsque Porsche a fêté son 50e anniversaire en 1998, l'un d'entre eux n'était déjà plus présent lors des célébrations officielles. Ferdinand Alexander, dit "Ferry", Porsche est décédé le 27 mars 1998 à l'âge de 88 ans.

Depuis 2023, Porsche est de retour dans le championnat du monde d'endurance (WEC) dans la nouvelle catégorie hybride Hypercar et a terminé troisième du championnat du monde des constructeurs avec l'équipe Porsche Penske Motorsport et la 963. Elle est également présente en Formule E avec sa propre équipe TAG Heuer Porsche Formula E Team.

Comme cela n'aurait pas pu mieux tomber, l'Autrichien Thomas Preining et l'équipe Manthey EMA ont offert à Porsche son premier titre de champion en (GT3) DTM l'année de son 75e anniversaire.