75 anni di Porsche: dall'auto popolare all'auto sportiva

Il 2023, anno del 75° anniversario di Porsche, sta per concludersi e vorremmo cogliere l'occasione per ricordare ancora una volta le origini e le pietre miliari dello sviluppo.

C'è stato un periodo, dopo la Seconda Guerra Mondiale, in cui in Germania prevaleva uno spirito di ottimismo, una volta superata la depressione. In questa fase vennero fondate diverse nuove aziende, che in seguito riuscirono a raggiungere un livello globale. A una di queste aziende fu dato il nome di Porsche.

Ferry e suo padre, Ferdinand Porsche, avevano scelto una nicchia di mercato per la quale, come ci si poteva aspettare, c'era inizialmente poca richiesta: la produzione di auto sportive.

Sebbene la storia del marchio Porsche inizi nel 1948 a Gmünd, in Austria, il periodo prebellico non è privo di interesse.

Nel 1930, Ferdinand Porsche aprì il suo ufficio di progettazione indipendente a Stoccarda, dopo aver già trascorso diversi anni al tavolo da disegno per Daimler-Benz. È anche qui che mette su carta i primi tratti di matita per le auto da corsa di successo della Auto-Union. Durante la guerra, trasferì il suo ufficio a Gmünd.

Dopo la fine della guerra, le Porsche decisero di produrre le proprie auto. Le prime circa 60 Porsche 356 furono prodotte ancora a Gmünd. Nel 1950, l'azienda Porsche tornò a Stoccarda. Qui la produzione, nei capannoni inizialmente affittati dalla Karosseriewerk Reutter, era molto più efficiente rispetto al paese alpino grazie all'ottimizzazione della produzione in serie.

La 500esima Porsche 356 lasciò la fabbrica nel novembre dello stesso anno. Tuttavia, Ferdinand Porsche non sarebbe vissuto per vedere la crescita del marchio a livello mondiale, poiché morì nel gennaio 1951 all'età di 75 anni. La sua prigionia, avvenuta subito dopo la guerra, lo aveva colpito a tal punto che il destino dell'azienda Porsche era in gran parte nelle mani del figlio Ferry.

La 356 divenne in seguito una delle auto sportive più costruite. In origine, secondo lo stesso Ferry Porsche, ne sarebbero state costruite solo alcune: dopo tutto, le auto sportive in particolare durano di solito poco di fronte alla rapida evoluzione delle esigenze e delle tendenze.

La nascita della 911

L'erede della 356 fu presentata al pubblico nel 1963. La vettura ricevette la denominazione di tipo 911 e superò il suo predecessore in termini di aggiornamenti del modello. Se i progetti Porsche fossero stati numerati in modo coerente, il nuovo modello sarebbe stato denominato 901, ma Peugeot aveva già rivendicato questo numero come denominazione del modello.

Sebbene nella 356 fossero stati utilizzati molti componenti VW - dopo tutto, Ferdinand Porsche aveva creato il Maggiolino e suo figlio Ferry stava già lavorando alacremente alla "Volkswagen" - il nuovo modello era una creazione completamente interna. Con questa vettura, l'azienda di Zuffenhausen entrò nella classe di lusso, sia dal punto di vista tecnico che del prezzo. Tuttavia, oltre un milione di unità vendute fino ad oggi dimostrano che il concetto del motore boxer a sei cilindri raffreddato ad aria era corretto sotto ogni aspetto.

La 911 segnò anche l'inizio del periodo di massimo splendore della Porsche negli sport motoristici. Tra il 1968 e il 1970 vinse per tre volte consecutive il Rally di Monte Carlo, presumibilmente il più difficile di tutti i rally. La Porsche inserì il suo nome negli elenchi dei vincitori di tutti gli altri prestigiosi rally, e solo il Safari Rally rimase una vetta inespugnabile per l'azienda di Stoccarda, anche dopo diversi tentativi. Naturalmente, i numerosi successi nei rally contribuirono ad aumentare le vendite, ma per un costruttore di auto sportive è necessario fissare altre priorità.

I modelli 550, 718 e 356 di cilindrata inferiore ottennero numerose vittorie di classe in gare di durata come Le Mans, Mille Miglia, 1000 km del Nürburgring, Sebring e Daytona. Verso la fine degli anni Sessanta, i modelli 906 e 908 furono utilizzati per prendere finalmente piede nelle classi più importanti e per essere presi in considerazione per le vittorie assolute.

Nel 1969, Porsche si aggiudicò il Campionato del Mondo per Auto Sportive in dieci gare, davanti a Ford e Lola. I principali protagonisti Porsche dell'epoca furono Jo Siffert e Brian Redman, ma anche Hans Herrmann, Richard Attwood, Vic Elford e Rolf Stommelen contribuirono al successo.

A questo trionfo seguirono altri 12 campionati mondiali monomarca, fino alla temporanea scomparsa della popolare serie nel 1992. Logicamente, anche i campionati mondiali piloti furono vinti da Rob Garretson, Jackie Ickx, Stefan Bellof, Derek Bell e Hans-Joachim Stuck. Questi ultimi due piloti formarono una squadra nel 1985 e nel 1986 e furono entrambi campioni del mondo a pari punti.

Le auto da corsa di maggior successo furono la 917 a 12 cilindri e le 935 e 936 derivate dalla 911 con il collaudato motore a sei cilindri nella parte posteriore. Con la 917, Hans Herrmann e Richard Attwood ottennero la prima vittoria assoluta per Porsche alla 24 Ore di Le Mans nel 1970.

Nel periodo successivo del Gruppo C, gli ingegneri Porsche, che nel frattempo si erano trasferiti nel nuovo centro di sviluppo di Weissach, produssero ancora una volta veicoli dominanti con i modelli 956 e 962. Nel suo palmarès a Le Mans, Porsche può vantare 19 vittorie complessive.

I successi in Formula 1

Tuttavia, Porsche ha trovato un campo di attività anche nelle corse di Formula, che possono essere suddivise in due fasi. La prima risale a 65 anni fa. Inizialmente, fu sviluppata una vettura di Formula 2 a partire dalla 1500 RS-K da corsa con motore a quattro cilindri e quattro alberi a camme. Dopo la sua evoluzione, vinse il Campionato mondiale non ufficiale di Formula 2 con i piloti Hans Herrmann, Edgar Barth, Wolfgang Graf Berghe von Trips, Stirling Moss e Graham Hill.

La formula da 1,5 litri per la Formula 1 entrò in vigore nel 1961. Ciò significa che il team di Zuffenhausen disponeva già di un'auto quasi finita, ma i 180 CV non erano esattamente la misura di tutte le cose. La fortunata Ferrari Dino 156 produceva all'epoca circa 20 CV in più. Ciononostante, tre piloti Porsche - l'americano Dan Gurney (due volte) e lo svedese Joakim Bonnier (una volta) - finirono sul secondo gradino del podio nei Gran Premi.

Con il nuovo motore a otto cilindri dell'anno successivo, Dan Gurney ottenne l'unica vittoria in un GP di Formula 1 per Porsche a Rouen, in Francia. Nel complesso, tuttavia, la stagione 1962 fu un po' meno fortunata, con 18-22 punti, e gli svevi, calcolatori e freddi, si ritirarono di nuovo.

La fase due durò dal 1983 al 1987, durante la quale Porsche fu incaricata dall'azienda araba TAG di costruire un motore turbo V6 da 1,5 litri. Già nel 1984, Niki Lauda e Alain Prost dominarono la competizione a tal punto da vincere 12 delle 16 gare totali del campionato mondiale. Alla fine fu l'austriaco a spuntarla. Divenne campione del mondo con una differenza unica di 0,5 punti (72 a 71,5) sul compagno di squadra e rivale francese.

La McLaren-TAG-Porsche fu campione del mondo anche nei due anni successivi. Ora, però, fu Alain Prost a conquistare la corona di Formula 1.

Una volta terminato il lavoro - i contratti non furono rinnovati - Porsche fece un passo indietro. Anche il settore delle auto sportive fu temporaneamente lasciato a Jaguar, Mercedes e Peugeot.

Il ritorno sul palcoscenico del motorsport

Con l'inizio del Campionato FIA GT, Porsche tornò anche sul grande palcoscenico del motorsport. Dopo aver vinto nuovamente a Le Mans nel 1996, 1997 e 1998, rispettivamente con la TWR-Porsche WSC-95 e la 911 GT1, il testimone passò ad Audi. Dopo la loro grande era di successi, il pendolo è tornato nella direzione di Porsche, che ha vinto nuovamente alla Sarthe nel 2015, 2016 e 2017 con la 919 Hybrid, oltre che nei campionati mondiali piloti e costruttori.

Quando Porsche ha festeggiato il suo 50° compleanno nel 1998, una persona non era più presente alle celebrazioni ufficiali. Ferdinand Alexander, detto "Ferry", Porsche si spense il 27 marzo 1998 all'età di 88 anni.

Dal 2023, Porsche è nuovamente impegnata nella nuova categoria delle hypercar ibride nel Campionato Mondiale Endurance (WEC) e si è classificata terza nel Campionato Mondiale Costruttori con il team Porsche Penske Motorsport e la 963. L'azienda è inoltre ancora rappresentata in Formula E con il suo TAG Heuer Porsche Formula E Team.

Non poteva essere più appropriato che l'austriaco Thomas Preining e il Team Manthey EMA consegnassero a Porsche il suo primo titolo nel campionato (GT3) DTM nell'anno del suo 75° anniversario.