75 anos de Porsche: do carro do povo ao carro desportivo

O ano de aniversário da Porsche de 2023, o ano do 75º aniversário, está a chegar ao fim, e gostaríamos de aproveitar a oportunidade para voltar a descrever as origens e os marcos do desenvolvimento.

Após a Segunda Guerra Mundial, o espírito de otimismo prevaleceu na Alemanha, uma vez que a depressão tinha passado. Durante esta fase, foram fundadas várias empresas novas, que mais tarde conseguiram atingir um nível global. A uma dessas empresas foi dado o nome de Porsche.

O Sr. Ferry e o seu pai, Ferdinand Porsche, escolheram um nicho de mercado para o qual, como seria de esperar, havia inicialmente pouca procura - a produção de automóveis desportivos.

Embora a história da marca Porsche comece em 1948 em Gmünd, na Áustria, o período anterior à guerra não é desprovido de interesse.

Em 1930, Ferdinand Porsche abriu o seu gabinete de design independente em Estugarda, depois de ter passado vários anos a desenhar para a Daimler-Benz. Foi também aqui que ele pôs no papel os primeiros traços a lápis para os bem sucedidos carros de corrida da Auto-Union. Durante a guerra, mudou o seu escritório para Gmünd.

Após o fim da guerra, os Porsches decidem produzir os seus próprios automóveis. Os primeiros cerca de 60 Porsche 356 foram ainda produzidos em Gmünd. Em 1950, a empresa Porsche regressa a Estugarda. A produção aqui, nos pavilhões da fábrica inicialmente alugados à Karosseriewerk Reutter, era muito mais eficiente do que no país alpino, graças à otimização da produção em série.

O 500º Porsche 356 saiu da fábrica em novembro do mesmo ano. No entanto, Ferdinand Porsche não viveu para ver a ascensão para se tornar uma marca global, pois morreu em janeiro de 1951 com 75 anos de idade. A sua prisão imediatamente após a guerra afectou-o de tal forma que o destino da empresa Porsche ficou em grande parte nas mãos do seu filho Ferry.

O 356 tornou-se posteriormente um dos automóveis desportivos mais frequentemente construídos. Inicialmente, de acordo com o próprio Ferry Porsche, apenas alguns deveriam ser construídos - afinal, os carros desportivos, em particular, normalmente duram pouco tempo face às necessidades e tendências em rápida mudança.

O nascimento do 911

O sucessor do 356 foi apresentado ao público em 1963. Recebeu a designação de tipo 911 e ultrapassou mesmo o seu antecessor em termos de atualização de modelos. Se os modelos Porsche tivessem sido numerados de forma consistente, o novo modelo teria sido designado 901, mas a Peugeot já tinha reivindicado este número como designação do modelo.

Embora muitas peças VW tenham sido utilizadas no 356 - afinal de contas, Ferdinand Porsche criou o Carocha e o seu filho Ferry já estava a trabalhar diligentemente no "Volkswagen" - o novo modelo foi uma criação totalmente caseira. Com este automóvel, a empresa sediada em Zuffenhausen entrou na classe de luxo, tanto tecnicamente como em termos de preço. No entanto, mais de um milhão de unidades vendidas até à data provam que o conceito do motor boxer de seis cilindros arrefecido a ar estava correto em todos os aspectos.

O 911 marcou também o início do apogeu da Porsche nos desportos motorizados. Entre 1968 e 1970, ganhou o Rali de Monte Carlo, supostamente o mais difícil de todos os ralis, por três vezes consecutivas. A Porsche inscreveu o seu nome nas listas de vencedores de todos os outros ralis de prestígio, sendo que apenas o Rali Safari permaneceu um cume inconquistável para a empresa sediada em Estugarda, mesmo após várias tentativas. É claro que os numerosos sucessos em ralis ajudaram a aumentar os números de vendas, mas outras prioridades devem ser definidas para um fabricante de carros desportivos.

Os modelos 550, 718 e 356, de menor cilindrada, alcançaram inúmeras vitórias em clássicos de resistência como Le Mans, Mille Miglia, 1000 km de Nürburgring, Sebring e Daytona. No final da década de 1960, os modelos 906 a 908 foram utilizados para finalmente se imporem nas principais classes e serem considerados para vitórias globais.

Em 1969, a Porsche venceu o Campeonato do Mundo de Carros Desportivos em dez etapas, à frente da Ford e da Lola. Os principais protagonistas da Porsche na altura foram Jo Siffert e Brian Redman, mas Hans Herrmann, Richard Attwood, Vic Elford e Rolf Stommelen também contribuíram para o sucesso.

A este triunfo seguiram-se mais 12 campeonatos do mundo de monomarca até ao desaparecimento temporário da popular série em 1992. Logicamente, vários campeonatos do mundo de pilotos foram também ganhos por Rob Garretson, Jackie Ickx, Stefan Bellof, Derek Bell e Hans-Joachim Stuck. Estes dois últimos pilotos formaram uma equipa em 1985 e 1986 e foram ambos campeões mundiais em igualdade de pontos.

Os carros de corrida de maior sucesso foram o 917 de 12 cilindros, bem como os 935 e 936 derivados do 911 com o comprovado motor de seis cilindros na traseira. Com o 917, Hans Herrmann e Richard Attwood conquistaram finalmente a primeira vitória global para a Porsche nas 24 Horas de Le Mans em 1970.

Nos últimos tempos do Grupo C, os engenheiros da Porsche, que entretanto se tinham mudado para o novo centro de desenvolvimento em Weissach, voltaram a produzir veículos dominantes com os modelos 956 e 962. No seu historial em Le Mans, a Porsche conta agora com 19 vitórias à geral.

Os sucessos na Fórmula 1

No entanto, a Porsche também encontrou um campo de atividade nas corridas de Fórmula, que pode ser dividido em duas fases. A primeira foi há 65 anos. Inicialmente, um carro de Fórmula 2 foi desenvolvido a partir do carro desportivo de corrida 1500 RS-K com um motor de quatro cilindros e quatro árvores de cames. Após a sua evolução, ganhou o Campeonato do Mundo de Fórmula 2 não oficial com os pilotos Hans Herrmann, Edgar Barth, Wolfgang Graf Berghe von Trips, Stirling Moss e Graham Hill.

A fórmula de 1,5 litros para a Fórmula 1 entrou em vigor em 1961. Isto significa que a equipa de Zuffenhausen já tinha um carro quase pronto, mas os 180 cv não eram exatamente a medida de todas as coisas. O bem sucedido Ferrari Dino 156 produzia, na altura, cerca de 20 cv a mais. No entanto, três pilotos da Porsche - o americano Dan Gurney (duas vezes) e o sueco Joakim Bonnier (uma vez) - terminaram no segundo lugar mais alto do pódio em Grandes Prémios.

Com o novo motor de oito cilindros do ano seguinte, Dan Gurney conseguiu a única vitória da Porsche num GP de Fórmula 1 em Rouen, França. No entanto, a época de 1962 foi um pouco menos bem sucedida, com 18 a 22 pontos, e os suábios, friamente calculistas, voltaram a desistir.

A segunda fase durou de 1983 a 1987, período durante o qual a Porsche foi encarregada pela empresa árabe TAG de construir um motor V6 turbo de 1,5 litros. Já em 1984, Niki Lauda e Alain Prost dominaram a competição de tal forma que ganharam 12 de um total de 16 corridas do campeonato do mundo. O austríaco acabou por levar a melhor. Tornou-se campeão do mundo com uma diferença única de 0,5 pontos (72 a 71,5) em relação ao seu companheiro de equipa e rival francês.

A McLaren-TAG-Porsche também foi campeã do mundo nos dois anos seguintes. Agora, porém, foi Alain Prost que conquistou a coroa da Fórmula 1.

Depois de terminado o trabalho - os contratos não foram renovados - a Porsche deu um passo atrás. A Jaguar, a Mercedes e a Peugeot também ficaram temporariamente com o domínio dos automóveis desportivos.

Regresso ao palco dos desportos motorizados

Com o início do Campeonato FIA GT, a Porsche também regressou ao grande palco do desporto automóvel. Depois de voltar a vencer em Le Mans em 1996, 1997 e 1998 com o TWR-Porsche WSC-95 e o 911 GT1, respetivamente, o testemunho foi passado internamente para a Audi. Após a sua grande era de sucesso, o pêndulo oscilou novamente na direção da Porsche, que voltou a vencer em Sarthe em 2015, 2016 e 2017 com o 919 Hybrid, bem como nos campeonatos mundiais de pilotos e construtores.

Quando a Porsche celebrou o seu 50º aniversário em 1998, uma pessoa já não estava presente nas celebrações oficiais. Ferdinand Alexander, conhecido como "Ferry", faleceu a 27 de março de 1998, com 88 anos.

A partir de 2023, a Porsche voltou a participar na nova categoria de hipercarros híbridos do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) e terminou em terceiro lugar no Campeonato do Mundo de Construtores com a equipa Porsche Penske Motorsport e o 963. A empresa continua também a estar representada na Fórmula E com a sua própria equipa TAG Heuer Porsche Formula E Team.

Não poderia ter sido mais apropriado que o austríaco Thomas Preining e a Team Manthey EMA apresentassem à Porsche o seu primeiro título de campeão no DTM (GT3) no ano do seu 75º aniversário.