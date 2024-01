Fallece Herbert Linge (95), leyenda de Porsche

Herbert Linge forma parte de la historia de Porsche. Fue uno de los primeros aprendices de la empresa y el hombre que sugirió a Ferry Porsche, a finales de los años 50, un lugar para realizar pruebas de conducción cerca de su ciudad natal, Weissach, y de la población vecina de Flacht. "Nos entristece la noticia de su muerte. Herbert Linge no sólo fue un hombre Porsche desde el principio, sino también un compañero durante muchas décadas", afirma Michael Steiner, miembro del Consejo Ejecutivo de Investigación y Desarrollo. "Queremos agradecerle su compromiso como piloto de carreras y rallies, como fuente de ideas y como técnico. Linge fue un visionario y una de las personalidades más destacadas del Centro de Desarrollo de Weissach. Desempeñó un papel destacado en el establecimiento del servicio al cliente en EE.UU. y estaba especialmente comprometido con la seguridad en el automovilismo. Permanecerá inolvidable para nosotros y para toda la familia Porsche en todo el mundo". El Dr. Wolfgang Porsche, Presidente del Consejo de Supervisión de Porsche AG, resume: "Herbert Linge aún conocía personalmente a mi abuelo. Gracias a empleados como él, Porsche pudo restablecer y expandir internacionalmente sus actividades empresariales en Stuttgart con mi padre Ferry. Estamos muy agradecidos por ello. Nuestros pensamientos están con su familia".

Herbert Linge nació el 11 de junio de 1928 en Weissach. Recibió su primer carné de la empresa el 7 de abril de 1943, a la edad de 14 años. Seis años más tarde, fue el primer mecánico contratado por la empresa Porsche en Stuttgart tras regresar de Gmünd. Linge es uno de los pocos testigos contemporáneos que aún conocían personalmente a Ferdinand Porsche. Participó en el desarrollo del primer Porsche 356 construido en Stuttgart. Cada uno de los primeros deportivos sólo se entregaba después de que Linge lo hubiera probado. A partir de 1952, Porsche le envió repetidamente a Estados Unidos para establecer una red nacional de atención al cliente. Como a muchos empleados se les permitía hacer lo que podían en los primeros años del fabricante de deportivos, Linge pudo demostrar su valía como piloto de pruebas. Los pilotos de carreras y sus compañeros le valoraban como un técnico y analista dotado, además de como un piloto de carreras de éxito. Sus copilotos alaban la precisión con la que Linge pilota los deportivos. Colegas y compañeros están impresionados por su sensatez y por el hecho de que nada puede poner nervioso al rápido suabo.

Por sus tres victorias de clase consecutivas, Herbert Linge fue condecorado con la Orden Mexicana del Mérito como copiloto mecánico en la Panamericana de 1952 a 1954. Como copiloto de Hans Herrmann, el dúo logró una victoria de clase en la Mille Miglia de 1954. La misión sigue siendo inolvidable para muchos, ya que Herrmann y Linge tuvieron que escabullirse en el 550 Spyder para pasar por debajo de la barrera de cierre de un paso a nivel. Herrmann consiguió más victorias de su clase no sólo en la Mille Miglia, sino también en la Targa Florio. Fue el vencedor absoluto del Rally Lieja-Roma-Lieja de 1954, del Tour de Corse de 1960 y del Marathon de la Route de Nürburgring de 1967. Tomó la salida once veces en las 24 Horas de Le Mans, terminando ocho veces en la clasificación y varias veces como ganador de clase en los libros. En 1965, Peter Nöcker y él también ganaron el premio "Index of Performance" en Le Mans por la relación más económica entre consumo de combustible y cilindrada del motor. También en 1965, Linge y el futuro director de carreras de Porsche, Peter Falk, terminaron quintos en el Rally de Montecarlo, el primer gran éxito automovilístico del todavía joven 911. En 1970, participó en la carrera de 24 horas en un Porsche 908 que había sido convertido en coche de cámara para el rodaje, y después de la carrera dobló a Steve McQueen en las escenas de carreras para la película "Le Mans".

"Porsche y McQueen tenían una relación extremadamente buena. Nuestro director de carreras de la época apoyaba totalmente la película y nosotros apoyábamos a McQueen siempre que podíamos", recordó Linge en una ocasión. "Steve no podía participar en la carrera real por razones de seguro y no tenía un coche que cumpliera las normas oficiales. Pero él quería las imágenes reales para su película, y yo se las conseguí con el 908", rememoraba Linge.

Como la seguridad en el automovilismo era muy importante para él, Linge fundó en 1972 el escuadrón de seguridad de la Comisión Nacional Suprema de Deportes de Motor (ONS). El equipo móvil de seguridad en pista y el equipamiento de los coches deportivos con extintores salvaron la vida de muchos pilotos de carreras en los años setenta y ochenta. Diez años después de la invención del ONS, su compromiso le valió la Cruz Federal del Mérito por el trabajo de toda una vida. Por cierto, el primer coche de servicio ONS de Linge fue un Porsche 914/6 GT, que participó en el Rally de Montecarlo de 1971. Equipado con diversos sistemas de seguridad y un sistema de extinción de incendios, el vehículo se consagró como el "coche de bomberos más rápido del mundo".

Como visionario, fundó un escuadrón de seguridad para el automovilismo y, a partir de 1990, dirigió una serie de carreras que cosechó éxitos en todo el mundo: la Carrera Cup. Ya jubilado, Herbert Linge siguió recorriendo los circuitos de todo el mundo a partir de 1987: Trabaja como asesor de automovilismo y director de la Carrera Cup y como director de operaciones en el Centro de Desarrollo de Weissach. El ciudadano honorario de Weissach siguió estrechamente vinculado a Porsche en las décadas siguientes. Durante mucho tiempo acompañó eventos, apariciones en ferias y festividades organizadas por la empresa. Muchos invitados disfrutan escuchando las anécdotas del modesto suabo, cuya vida para y con Porsche ha escrito muchas historias.

Nuestras condolencias a la familia y amigos de Herbert Linge.