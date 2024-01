La légende Porsche Herbert Linge (95 ans) est décédé

Herbert Linge est un personnage incontournable de l'histoire de Porsche. Il est l'un des premiers apprentis de l'entreprise et l'homme qui, à la fin des années cinquante, a proposé à Ferry Porsche un terrain près de sa ville natale de Weissach et du lotissement voisin de Flacht pour y effectuer des essais. "La nouvelle de son décès nous attriste. Herbert Linge n'était pas seulement un homme Porsche de la première heure, mais aussi un compagnon de route pendant de nombreuses décennies", déclare Michael Steiner, membre du comité de direction Recherche et Développement. "Nous le remercions pour son engagement en tant que pilote de course et de rallye, en tant que créateur d'idées et technicien. Linge était un visionnaire et l'une des figures de proue du centre de développement de Weissach. Il a contribué à la mise en place du service après-vente aux États-Unis et s'est engagé de manière particulière pour la sécurité dans le sport automobile. Il restera inoubliable pour nous et pour toute la famille Porsche dans le monde entier". Dr Wolfgang Porsche, président du conseil de surveillance de Porsche AG, résume : "Herbert Linge connaissait encore personnellement mon grand-père. Grâce à des collaborateurs comme lui, Porsche a réussi à relancer l'activité commerciale à Stuttgart avec mon père Ferry et à la développer à l'international. Nous lui en sommes très reconnaissants. Nos pensées vont à sa famille".

Herbert Linge naît le 11 juin 1928 à Weissach. Il reçoit sa première carte d'entreprise le 7 avril 1943, à l'âge de 14 ans. Six ans plus tard, il est le premier mécanicien que l'entreprise Porsche emploie à Stuttgart après son retour de Gmünd. Linge est l'un des rares témoins de l'époque à avoir encore connu personnellement Ferdinand Porsche. Il participe au développement de la première Porsche 356 construite à Stuttgart. Chacune des premières voitures de sport n'est livrée qu'après avoir été essayée par Linge. À partir de 1952, Porsche l'envoie régulièrement aux États-Unis pour mettre en place un réseau de service après-vente à l'échelle nationale. Comme, dans les premières années du constructeur de voitures de sport, de nombreux collaborateurs pouvaient faire ce qu'ils savaient faire, Linge a pu faire ses preuves en tant que pilote d'essai. Les pilotes de course et ses collègues l'apprécient autant comme technicien et analyste doué que comme pilote de course performant. Ses copilotes s'extasient devant la précision avec laquelle Linge pilote des voitures de sport. Ses collègues et compagnons de route sont enthousiasmés par sa pondération, par le fait que rien ne peut déstabiliser le rapide Souabe.

Pour trois victoires consécutives dans sa catégorie, Herbert Linge reçoit l'ordre du mérite mexicain en tant que mécanicien accompagnateur de la Panamericana de 1952 à 1954. En tant que copilote de Hans Herrmann, le duo remporte une victoire de classe lors des Mille Miglia en 1954. Nombreux sont ceux qui n'ont pas oublié cette course, car Herrmann et Linge ont dû se baisser dans la 550 Spyder pour passer sous la barrière d'un passage à niveau. Par la suite, il ne remporte pas seulement d'autres victoires de classe à la Mille Miglia, mais aussi à la Targa Florio. Il termine vainqueur au classement général du Rallye Liège-Rome-Liège en 1954, du Tour de Corse en 1960 et du Marathon de la Route sur le Nürburgring en 1967. Il prend le départ des 24 heures du Mans à onze reprises, se retrouve huit fois dans le classement et plusieurs fois dans les livres en tant que vainqueur de classe. En 1965, Peter Nöcker et lui remportent en outre au Mans le prix "Index of Performance" pour le rapport le plus économique entre la consommation de carburant et la cylindrée. Toujours en 1965, Linge se classe cinquième au Rallye de Monte-Carlo avec le futur directeur de course de Porsche, Peter Falk - le premier grand succès en sport automobile pour la toute jeune Onze. En 1970, il participe aux 24 heures avec une Porsche 908 transformée en voiture de tournage pour les besoins du film. Après la course, il double Steve McQueen dans les scènes de course du film "Le Mans".

"Porsche et McQueen avaient de très bonnes relations. Notre directeur de course de l'époque soutenait entièrement le film et nous avons aidé McQueen autant que possible", se souvient Linge. "Pour des raisons d'assurance, Steve ne pouvait pas participer lui-même à la vraie course et n'avait pas non plus de véhicule conforme au règlement officiel. Mais il voulait des images réelles pour son film - et avec la 908, je les lui ai fournies", se souvient Linge.

Comme la sécurité dans le sport automobile lui tient à cœur, Linge fonde en 1972 l'escadron de sécurité de la Commission nationale supérieure du sport automobile (ONS). La sécurité mobile des circuits et l'équipement des voitures de sport en extincteurs sauvent la vie de nombreux pilotes de course dans les années soixante-dix et quatre-vingt. Dix ans après l'invention de l'ONS, son engagement lui vaut la Croix fédérale du mérite pour l'ensemble de son œuvre. La première voiture de service ONS de Linge était d'ailleurs une Porsche 914/6 GT, qui participait déjà au Rallye de Monte-Carlo en 1971. Le véhicule, équipé de divers systèmes de sécurité et d'un système d'extinction d'incendie, s'est établi comme le "pompier le plus rapide du monde".

Visionnaire, il fonde un escadron de sécurité pour le sport automobile et dirige à partir de 1990 une série de courses qui connaît un succès mondial : la Carrera Cup. Même à la retraite, Herbert Linge continue de fréquenter les circuits du monde entier à partir de 1987 : Il est conseiller en sport automobile et manager de la Carrera Cup ainsi que directeur d'exploitation au centre de développement de Weissach. Le citoyen d'honneur de Weissach reste toujours étroitement lié à Porsche au cours des décennies suivantes. Il accompagne encore très longtemps les manifestations, les salons et les festivités de l'entreprise. De nombreux invités aiment écouter les anecdotes de ce modeste Souabe, dont la vie pour et avec Porsche a écrit de nombreuses histoires.

Toutes nos condoléances vont à la famille et aux amis d'Herbert Linge.