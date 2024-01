Muore la leggenda Porsche Herbert Linge (95)

Herbert Linge è parte integrante della storia di Porsche. È stato uno dei primi apprendisti dell'azienda e l'uomo che ha suggerito a Ferry Porsche, alla fine degli anni Cinquanta, un sito per i test drive vicino alla sua città natale, Weissach, e al vicino insediamento di Flacht. "Siamo addolorati dalla notizia della sua morte. Herbert Linge non è stato solo un uomo Porsche fin dall'inizio, ma anche un compagno per molti decenni", ha dichiarato Michael Steiner, Membro del Consiglio Direttivo per la Ricerca e lo Sviluppo. "Desideriamo ringraziarlo per il suo impegno come pilota da corsa e da rally, come fonte di idee e come tecnico. Linge era un visionario e una delle personalità di spicco del Centro di Sviluppo di Weissach. Ha svolto un ruolo di primo piano nella creazione del servizio clienti negli Stati Uniti e si è impegnato particolarmente per la sicurezza negli sport motoristici. Rimarrà indimenticato per noi e per tutta la famiglia Porsche nel mondo". Il Dr. Wolfgang Porsche, Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Porsche AG, riassume: "Herbert Linge conosceva ancora personalmente mio nonno. Grazie a dipendenti come lui, Porsche ha potuto ristabilire ed espandere a livello internazionale le sue attività commerciali a Stoccarda con mio padre Ferry. Gliene siamo molto grati. I nostri pensieri sono rivolti alla sua famiglia".

Herbert Linge è nato l'11 giugno 1928 a Weissach. Ha ricevuto il suo primo tesserino aziendale il 7 aprile 1943, all'età di 14 anni. Sei anni dopo, al ritorno da Gmünd, fu il primo meccanico assunto dalla Porsche a Stoccarda. Linge è uno dei pochi testimoni contemporanei che ancora conosceva personalmente Ferdinand Porsche. Fu coinvolto nello sviluppo della prima Porsche 356 costruita a Stoccarda. Ciascuna delle prime auto sportive fu consegnata solo dopo che Linge l'aveva provata. Dal 1952 in poi, Porsche lo inviò ripetutamente negli Stati Uniti per creare una rete di assistenza clienti a livello nazionale. Poiché nei primi anni di vita del costruttore di auto sportive molti dipendenti potevano fare quello che potevano, Linge riuscì a mettersi alla prova come collaudatore. I piloti e i suoi colleghi lo apprezzano come tecnico e analista di talento, oltre che come pilota di successo. I suoi copiloti sono entusiasti della precisione con cui Linge guida le auto sportive. Colleghi e compagni sono impressionati dalla sua lucidità e dal fatto che nulla può scuotere il veloce svevo.

Per le tre vittorie di classe consecutive, Herbert Linge è stato insignito dell'Ordine al Merito Messicano come meccanico copilota sulla Panamericana dal 1952 al 1954. Come copilota di Hans Herrmann, il duo ottenne una vittoria di classe alla Mille Miglia del 1954. La missione rimane indimenticata per molti, poiché Herrmann e Linge dovettero schivare la 550 Spyder per passare sotto la barriera di chiusura di un passaggio a livello. In seguito, Herrmann ottenne altre vittorie di classe non solo alla Mille Miglia, ma anche alla Targa Florio. Si classificò come vincitore assoluto del Rally Liegi-Roma-Liegi del 1954, del Tour de Corse del 1960 e della Marathon de la Route del Nürburgring del 1967. Partecipò undici volte alla 24 Ore di Le Mans, finendo otto volte in classifica e diverse volte come vincitore di classe nei libri. Nel 1965, Peter Nöcker e lui vinsero anche il premio "Index of Performance" a Le Mans per il rapporto più economico tra consumo di carburante e cilindrata del motore. Sempre nel 1965, Linge e il futuro direttore delle corse Porsche Peter Falk si classificarono al quinto posto nel Rally di Monte Carlo: il primo grande successo nel motorsport per l'ancora giovane 911. Nel 1970, partecipò alla 24 ore con una Porsche 908 trasformata in camera car per le riprese, e dopo la gara doppiò Steve McQueen nelle scene di gara del film "Le Mans".

"Porsche e McQueen avevano un ottimo rapporto. Il nostro direttore di gara dell'epoca era pienamente a favore del film e noi abbiamo sostenuto McQueen ogni volta che abbiamo potuto", ha ricordato Linge. "Steve non poteva partecipare alla vera gara per motivi assicurativi e non aveva un'auto conforme ai regolamenti ufficiali. Ma voleva le immagini reali per il suo film e io gliele ho fatte avere con la 908", ha ricordato Linge.

Poiché la sicurezza negli sport motoristici era molto importante per lui, nel 1972 Linge fondò lo squadrone di sicurezza della Commissione Nazionale Suprema per lo Sport Automobilistico (ONS). Le attrezzature mobili per la sicurezza in pista e l'equipaggiamento delle auto sportive con estintori hanno salvato la vita a molti piloti negli anni Settanta e Ottanta. Dieci anni dopo l'invenzione dell'ONS, il suo impegno gli valse la Croce Federale al Merito per il lavoro svolto nella sua vita. Per inciso, la prima auto di servizio ONS di Linge fu una Porsche 914/6 GT, che partecipò al Rally di Monte Carlo del 1971. Dotata di vari sistemi di sicurezza e di un sistema di estinzione degli incendi, la vettura si affermò come "l'autopompa più veloce del mondo".

Come un visionario, fondò uno squadrone di sicurezza per gli sport motoristici e, dal 1990, diresse una serie di gare che celebrò il successo mondiale: la Carrera Cup. Anche da pensionato, Herbert Linge ha continuato a frequentare le piste del mondo a partire dal 1987: Lavora come consulente di motorsport e manager della Carrera Cup e come direttore operativo del Centro di Sviluppo di Weissach. Il cittadino onorario di Weissach è rimasto strettamente legato a Porsche nei decenni successivi. Per molto tempo ha accompagnato eventi, fiere e festeggiamenti organizzati dall'azienda. Molti ospiti si divertono ad ascoltare gli aneddoti del modesto svevo, la cui vita per e con Porsche ha scritto molte storie.

Le nostre condoglianze alla famiglia e agli amici di Herbert Linge.