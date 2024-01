Falecimento da lenda da Porsche Herbert Linge (95)

Herbert Linge é parte integrante da história da Porsche. Foi um dos primeiros aprendizes da empresa e o homem que sugeriu a Ferry Porsche, no final dos anos 50, um local para test drives perto da sua cidade natal, Weissach, e da povoação vizinha de Flacht. "Estamos tristes com a notícia da sua morte. Herbert Linge não foi apenas um homem Porsche desde o início, mas também um companheiro durante muitas décadas", afirma Michael Steiner, membro do Conselho Executivo para a Investigação e Desenvolvimento. "Gostaríamos de lhe agradecer o seu empenho como piloto de corridas e de ralis, como fonte de ideias e como técnico. Linge era um visionário e uma das principais personalidades do Centro de Desenvolvimento de Weissach. Desempenhou um papel de liderança no estabelecimento do serviço de apoio ao cliente nos EUA e estava particularmente empenhado na segurança no desporto automóvel. Ele permanecerá inesquecível para nós e para toda a família Porsche em todo o mundo". O Dr. Wolfgang Porsche, Presidente do Conselho de Supervisão da Porsche AG, resume: "Herbert Linge ainda conhecia o meu avô pessoalmente. Graças a colaboradores como ele, a Porsche conseguiu restabelecer e expandir internacionalmente as suas actividades comerciais em Estugarda com o meu pai Ferry. Estamos muito gratos por isso. Os nossos pensamentos estão com a sua família".

Herbert Linge nasceu a 11 de junho de 1928 em Weissach. Recebeu o seu primeiro cartão de identificação da empresa em 7 de abril de 1943, com 14 anos. Seis anos mais tarde, foi o primeiro mecânico empregado pela empresa Porsche em Estugarda, depois de regressar de Gmünd. Linge é uma das poucas testemunhas contemporâneas que ainda conhecem pessoalmente Ferdinand Porsche. Esteve envolvido no desenvolvimento do primeiro Porsche 356 construído em Estugarda. Cada um dos primeiros automóveis desportivos só foi entregue depois de Linge o ter testado. A partir de 1952, a Porsche enviou-o várias vezes para os EUA para criar uma rede nacional de assistência a clientes. Como nos primeiros anos do construtor de automóveis desportivos muitos funcionários podiam fazer o que podiam, Linge conseguiu provar o seu valor como piloto de testes. Os pilotos de competição e os seus colegas valorizavam-no como um técnico e analista talentoso, bem como um piloto de competição de sucesso. Os seus colegas pilotos elogiam a precisão com que Linge pilota carros desportivos. Os colegas e os companheiros ficam impressionados com a sua serenidade e com o facto de nada conseguir abalar o veloz suábio.

Por três vitórias consecutivas na classe, Herbert Linge foi condecorado com a Ordem de Mérito Mexicana como mecânico copiloto na Panamericana de 1952 a 1954. Como copiloto de Hans Herrmann, a dupla obteve uma vitória de classe na Mille Miglia em 1954. A missão permanece inesquecível para muitos, uma vez que Herrmann e Linge tiveram de se desviar no 550 Spyder para passar por baixo da barreira de fecho de uma passagem de nível. Herrmann continuou a celebrar outras vitórias de classe não só na Mille Miglia, mas também na Targa Florio. Foi o vencedor geral do Rali Liège-Roma-Liège de 1954, do Tour de Corse de 1960 e da Maratona da Rota de 1967 em Nürburgring. Participou onze vezes nas 24 Horas de Le Mans, terminando oito vezes na classificação e várias vezes como vencedor da classe nos livros. Em 1965, Peter Nöcker e ele também ganharam o prémio "Index of Performance" em Le Mans pela relação mais económica entre o consumo de combustível e a cilindrada do motor. Também em 1965, Linge e o futuro diretor de corridas da Porsche, Peter Falk, terminaram em quinto lugar no Rali de Monte Carlo - o primeiro grande sucesso no desporto automóvel para o ainda jovem 911. Em 1970, participou na corrida de 24 horas num Porsche 908 que tinha sido convertido num carro de filmagem e, após a corrida, fez dupla com Steve McQueen nas cenas de corrida do filme "Le Mans".

"A Porsche e McQueen tinham uma relação extremamente boa. O nosso diretor de corridas na altura apoiou totalmente o filme e apoiámos McQueen sempre que pudemos", recordou Linge. "O Steve não podia participar na corrida real por razões de seguro e não tinha um carro que cumprisse os regulamentos oficiais. Mas ele queria imagens reais para o seu filme - e eu consegui-lhas com o 908", recordou Linge.

Como a segurança nos desportos motorizados era muito importante para ele, Linge fundou o esquadrão de segurança da Comissão Nacional Suprema de Desportos Motorizados (ONS) em 1972. O equipamento móvel de segurança em pista e o equipamento dos carros desportivos com extintores de incêndio salvaram a vida de muitos pilotos nos anos setenta e oitenta. Dez anos após a invenção do ONS, o seu empenhamento valeu-lhe a Cruz de Mérito Federal pelo trabalho da sua vida. A propósito, o primeiro carro de serviço ONS de Linge foi um Porsche 914/6 GT, que participou no Rali de Monte Carlo de 1971. Equipado com vários sistemas de segurança e um sistema de extinção de incêndios, o veículo estabeleceu-se como o "carro de bombeiros mais rápido do mundo".

Como visionário, fundou um esquadrão de segurança para o desporto automóvel e, a partir de 1990, dirigiu uma série de corridas que celebrou o sucesso mundial: a Carrera Cup. Mesmo depois de reformado, Herbert Linge continuou a estar presente nas pistas de corridas de todo o mundo a partir de 1987: Trabalha como consultor de desportos motorizados e diretor da Carrera Cup e como diretor de operações no Centro de Desenvolvimento de Weissach. O cidadão honorário de Weissach manteve-se intimamente ligado à Porsche nas décadas seguintes. Durante muito tempo, acompanhou eventos, presenças em feiras e festividades organizadas pela empresa. Muitos convidados gostam de ouvir as anedotas do modesto suábio, cuja vida para e com a Porsche escreveu muitas histórias.

As nossas condolências vão para a família e amigos de Herbert Linge.