L'équipe autrichienne perd le titre à la table verte

Christopher Haase et Simon Reicher sont les premiers à remporter le titre.

Après que la Cour d'appel internationale de la FIA ait accepté mardi le dernier appel d'Optimum Motorsport contre les résultats de la dernière course de la saison sur le Red Bull Ring, la décision a été rendue publique par l'organisateur.

Comme on le sait, la manière dont l'une des phases de safety car avait été appliquée lors de la course en question avait conduit l'équipe Motopark à déposer une réclamation, d'abord rejetée par les commissaires, mais acceptée ensuite par la Cour d'appel de la Fédération espagnole du sport automobile. Cette décision a entraîné l'annulation des résultats de cette course, qui ont été rétablis par la décision finale de la FIA.

Suite à cette décision finale, Samuel De Haan et Charlie Fagg sont désormais champions, puisqu'ils ont obtenu le même nombre de points (119) que Simon Reicher et Christopher Haase d'Eastalent Racing. Toutefois, en raison du nombre de victoires en course (2 contre 1), ils remportent le championnat. La décision complète de la FIA et sa justification seront communiquées dans les prochains jours.

Le fait que les trois prétendants se soient battus pour le titre jusqu'au dernier tour de la dernière course à Barcelone, avec Reicher et Haase comme champions provisoires, montre à quel point le championnat a été disputé l'année dernière. Grâce à leur succès, De Haan et Fagg offrent à Optimum Motorsport le premier titre général tant attendu dans la série, tandis que Eastalent Racing est sacré champion par équipe pour sa toute première saison dans la série. Pour sa première saison dans le sport GT international, l'équipe Motopark parvient rapidement à se classer dans le top 3, tant au niveau du classement des pilotes que de celui des équipes.

La décision de la FIA n'a aucune influence sur le résultat final des classements Pro-Am et Am. En outre, la cérémonie des GT Sport Awards 2023, qui rendra hommage à tous les champions de la saison, est prévue la semaine prochaine à Madrid.

Eastalent Racing de Kirchberg près de Mattighofen vous a été présenté plus en détail ici.