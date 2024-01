La squadra austriaca perde il titolo al tavolo verde

A circa tre mesi dal finale di stagione dell'International GT Open, il team austriaco Eastalent Racing perde il titolo nella classifica piloti. L'asso dell'Audi Christopher Haase e Simon Reicher sono i campioni in carica.

Christopher Haase e Simon Reicher vincitori originali del titolo.

Dopo che martedì la Corte d'Appello Internazionale della FIA ha accolto l'ultimo ricorso di Optimum Motorsport contro i risultati dell'ultima gara della stagione al Red Bull Ring, la decisione è stata resa pubblica dall'organizzatore.

Come è noto, il modo in cui è stata applicata una delle fasi di safety car durante la gara in questione ha spinto il team Motopark a presentare una protesta, inizialmente respinta dai commissari sportivi ma successivamente accettata dalla Corte d'Appello della Federazione Spagnola di Automobilismo. Questa decisione ha portato all'annullamento dei risultati di questa gara, che ora sono stati ripristinati dalla decisione finale della FIA.

In seguito a questa decisione finale, Samuel De Haan e Charlie Fagg sono stati incoronati campioni, avendo ottenuto lo stesso numero di punti (119) di Simon Reicher e Christopher Haase dell'Eastalent Racing. Tuttavia, hanno vinto il campionato in base al numero di vittorie in gara (2 a 1). La decisione completa della FIA e le sue motivazioni saranno rese note nei prossimi giorni.

La competitività del campionato dello scorso anno è stata dimostrata dal fatto che i tre contendenti hanno lottato per il titolo fino all'ultimo giro della gara finale di Barcellona, con Reicher e Haase incoronati campioni provvisori. Con il loro successo, De Haan e Fagg regalano a Optimum Motorsport il tanto atteso primo titolo assoluto della serie, mentre Eastalent Racing si laurea campione di squadra alla sua prima stagione nella serie. Alla sua prima stagione nelle competizioni GT internazionali, il Team Motopark è riuscito prontamente a piazzarsi tra i primi tre sia nella classifica piloti che in quella a squadre.

La decisione della FIA non influisce sui risultati finali delle classifiche Pro-Am e Am. Inoltre, la cerimonia di premiazione di GT Sport 2023, durante la quale saranno premiati tutti i campioni della stagione, è prevista per la prossima settimana a Madrid.

Abbiamo presentato più dettagliatamente l'Eastalent Racing di Kirchberg, vicino a Mattighofen, qui.