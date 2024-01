A equipa austríaca perde o título na mesa verde

Cerca de três meses após o final da temporada do International GT Open, a equipa austríaca Eastalent Racing perde o título na classificação dos pilotos. O ás da Audi Christopher Haase e Simon Reicher são os campeões originais.

por Jonas Plümer - Automatic translation from German

Christopher Haase e Simon Reicher foram os vencedores originais do título.

Depois de o Tribunal Internacional de Recurso da FIA ter dado provimento ao último recurso da Optimum Motorsport contra os resultados da última corrida da época no Red Bull Ring, na terça-feira, a decisão foi agora tornada pública pelo organizador.

Como é sabido, a forma como uma das fases do safety car foi aplicada durante a corrida em questão levou a equipa Motopark a apresentar um protesto, que foi inicialmente rejeitado pelos comissários, mas mais tarde aceite pelo Tribunal de Recurso da Federação Espanhola de Automobilismo. Esta decisão levou à anulação dos resultados desta corrida, que foram agora restabelecidos pela decisão final da FIA.

Como resultado desta decisão final, Samuel De Haan e Charlie Fagg foram coroados campeões, tendo marcado o mesmo número de pontos (119) que Simon Reicher e Christopher Haase, da Eastalent Racing. No entanto, eles vencem o campeonato com base no número de vitórias em corridas (2 a 1). A decisão completa da FIA e a sua fundamentação serão anunciadas nos próximos dias.

A competitividade do campeonato no ano passado foi demonstrada pelo facto de os três concorrentes terem lutado pelo título até à última volta da última corrida em Barcelona, tendo Reicher e Haase sido coroados campeões provisórios. Com o seu sucesso, De Haan e Fagg dão à Optimum Motorsport o seu tão esperado primeiro título geral na série, enquanto a Eastalent Racing é coroada campeã por equipas na sua primeira época de sempre na série. Na sua primeira época em corridas internacionais de GT, a Team Motopark conseguiu rapidamente terminar nos três primeiros lugares, tanto na classificação de pilotos como na de equipas.

A decisão da FIA não tem qualquer influência nos resultados finais das classificações Pro-Am e Am. Além disso, a cerimónia dos Prémios GT Sport 2023, na qual todos os campeões da época serão homenageados, está planeada para a próxima semana, em Madrid.

Apresentámos a Eastalent Racing de Kirchberg, perto de Mattighofen, em mais pormenor aqui.