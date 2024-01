Thomas Neubauer devient pilote officiel d'usine Ferrari

Thomas Neubauer a été présenté comme pilote officiel Ferrari pour la saison 2024. Le Français de 24 ans, qui était auparavant une star du Ferrari Challenge Trofeo Pirelli et qui a remporté une édition des Ferrari Finali Mondiali en 2022, s'est lancé dans une nouvelle aventure sportive en devenant pilote d'usine pour la marque au Cavallino Rampante.

Né le 8 juin 1999 à Paris, Neubauer a fait ses débuts en 2019 dans le championnat des marques du constructeur de Maranello, après une première expérience en karting et en Formule Renault, et a entamé en parallèle sa carrière en GT, tant chez Ferrari que chez d'autres marques, en se concentrant notamment sur les courses d'endurance à partir de 2021.

Dans le Ferrari Challenge Europe, le Français a participé à 34 courses en cinq saisons et a été sacré champion du monde en 2022 lors des Finali Mondiali dans la catégorie principale Trofeo Pirelli avec la 488 Challenge Evo. Thomas Neubauer a également célébré des victoires lors d'événements de haut niveau organisés par l'entreprise, dont une première place au Mans en juin 2023, lorsque la série était la course cadre des 24 Heures du Mans, la course phare du FIA WEC, remportée par la Ferrari 499P numéro 51.

Au cours des cinq dernières années, Neubauer a été sacré deux fois champion du GT World Challenge Europe en Silver Cup, l'un en Sprint Cup (2019) et l'autre en Endurance Cup (2022). Neubauer est également monté sur la plus haute marche du podium aux 24 Heures de Dubaï et aux 24 Heures du Nürburgring dans la catégorie SP10. Le Français a participé à deux reprises aux 24 Heures du Mans (2021 et 2023) en LMGTE Am, les deux fois au volant d'une Ferrari 488 GTE.

Thomas Neubauer : "Faire partie du groupe des pilotes officiels Ferrari est le rêve de nombreux pilotes : avoir la possibilité de concourir pour le cheval cabré est un honneur et une grande responsabilité pour moi".

"Ces dernières années, j'ai eu l'occasion de découvrir l'univers Ferrari de l'intérieur en participant au championnat de la marque. Beaucoup de mes meilleurs souvenirs de ces dernières années sont liés au Ferrari Challenge et aux Finali Mondiali à Imola en 2022, lorsque j'ai remporté le titre du Trofeo Pirelli : atteindre cet objectif en Italie devant un public aussi passionné de sport automobile a été un frisson que je n'oublierai jamais".

"Je voudrais mentionner une autre expérience particulière dans ma carrière : la victoire dans la course Ferrari Challenge au Mans en 2023, avant les 24 Heures du Mans pour le centenaire de la course. Il s'agissait d'un exploit particulier : dix ans plus tôt, je m'étais rendu au Mans avec mon père pour assister à la plus célèbre course d'endurance au monde. C'est à cette occasion que j'ai décidé de devenir pilote professionnel, et c'était donc un moment important pour moi de monter sur la plus haute marche du podium de la série de marathons individuels Ferrari devant un public aussi nombreux".

"Maintenant, nous ouvrons une nouvelle page dans ce sport. J'ai de grands espoirs et un objectif : remporter de nombreux triomphes avec Ferrari. Mon plus grand rêve ? À l'avenir, j'aimerais remporter les 24 heures du Mans au volant d'une voiture de course du Cheval cabré et réaliser un exploit qui entrera dans l'histoire du sport automobile".

Antonello Coletta, Global Head of Endurance and Corse Clienti : "Nous sommes heureux d'accueillir dans notre famille Thomas, un pilote qui a remporté des triomphes et des succès importants tant en Ferrari Challenge - où il a été sacré champion du monde en 2022 - qu'en Endurance, où il s'est également révélé être un talent à fort potentiel. Nous sommes persuadés qu'en rejoignant le groupe des pilotes officiels, Thomas contribuera de manière significative à la réalisation de nos objectifs ambitieux".