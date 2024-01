Thomas Neubauer diventa pilota ufficiale Ferrari

Thomas Neubauer è stato annunciato come pilota ufficiale Ferrari per la stagione 2024. Il 24enne francese, già protagonista del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli e vincitore di un'edizione delle Finali Mondiali Ferrari nel 2022, ha intrapreso una nuova avventura sportiva e diventerà pilota ufficiale del marchio del Cavallino Rampante.

Nato a Parigi l'8 giugno 1999, Neubauer ha debuttato nel campionato monomarca della Casa di Maranello nel 2019, dopo aver maturato le prime esperienze sui kart e sulle vetture di Formula Renault, e contemporaneamente ha iniziato la sua carriera GT sia con la Ferrari che con altri marchi, concentrandosi in particolare sulle gare di durata a partire dal 2021.

Il francese ha disputato 34 gare in cinque stagioni nel Ferrari Challenge Europe ed è diventato campione del mondo nella classe principale del Trofeo Pirelli con la 488 Challenge Evo alle Finali Mondiali del 2022. Thomas Neubauer ha anche celebrato vittorie in eventi di alto profilo dell'azienda, tra cui un primo posto a Le Mans nel giugno 2023, quando la serie era la gara di supporto per la 24 Ore di Le Mans, la gara di punta del FIA WEC, che è stata vinta dalla Ferrari 499P numero 51.

Negli ultimi cinque anni, Neubauer è stato due volte campione del GT World Challenge Europe nella Silver Cup, una nella Sprint Cup (2019) e l'altra nella Endurance Cup (2022). Neubauer è anche salito sul podio della classe SP10 alla 24 Ore di Dubai e alla 24 Ore del Nürburgring. Il francese ha partecipato due volte alla 24 Ore di Le Mans (2021 e 2023) nella LMGTE Am, entrambe le volte al volante di una Ferrari 488 GTE.

Thomas Neubauer: "Far parte del gruppo di piloti ufficiali Ferrari è il sogno di molti piloti: avere l'opportunità di gareggiare per il Cavallino Rampante è per me un onore e una grande responsabilità."

"Negli ultimi anni ho avuto l'opportunità di conoscere l'universo Ferrari dall'interno partecipando al campionato monomarca. Molti dei miei ricordi più belli degli ultimi anni sono legati al Ferrari Challenge e alle Finali Mondiali di Imola 2022, quando ho vinto il titolo del Trofeo Pirelli: raggiungere questo traguardo in Italia davanti a un pubblico così appassionato di motorsport è stata un'emozione che non dimenticherò mai."

"Vorrei citare un'altra esperienza speciale della mia carriera: vincere la gara del Ferrari Challenge a Le Mans nel 2023, in vista della 24 ore per il centenario. È stato un risultato speciale: 10 anni prima ero stato a Le Mans con mio padre per assistere alla gara di durata più famosa del mondo. In quell'occasione ho deciso di diventare un pilota professionista, quindi è stato un momento significativo per me salire sul gradino più alto del podio della serie maratona delle monoposto Ferrari davanti a un pubblico così numeroso."

"Ora stiamo voltando una nuova pagina di questo sport. Ho grandi speranze e un obiettivo: ottenere molti trionfi con la Ferrari. Il mio sogno più grande? In futuro, vorrei vincere la 24 Ore di Le Mans al volante di una vettura del Cavallino Rampante e realizzare un'impresa che entrerà nella storia del motorsport".

Antonello Coletta, Global Head of Endurance e Corse Clienti: "Siamo felici di accogliere nella nostra famiglia Thomas, un pilota che ha ottenuto importanti trionfi e successi sia nel Ferrari Challenge - dove è stato incoronato campione del mondo nel 2022 - sia nelle gare di durata, dimostrando di essere un talento con un grande potenziale anche in questo settore. Siamo certi che Thomas, quando entrerà a far parte del gruppo dei piloti ufficiali, darà un importante contributo al raggiungimento dei nostri ambiziosi obiettivi."