Thomas Neubauer torna-se piloto oficial da Ferrari

Thomas Neubauer foi revelado como o piloto oficial da Ferrari para a temporada de 2024. O francês de 24 anos, que já foi uma estrela do Ferrari Challenge Trofeo Pirelli e venceu uma edição do Ferrari Finali Mondiali em 2022, embarcou numa nova aventura desportiva e vai tornar-se um piloto de trabalho da marca com o Cavallino Rampante.

Nascido em Paris a 8 de junho de 1999, Neubauer estreou-se no campeonato de monomarca do construtor sediado em Maranello em 2019, depois de ter ganho experiência inicial em karts e carros de Fórmula Renault, e ao mesmo tempo iniciou a sua carreira de GT tanto com a Ferrari como com outras marcas, concentrando-se em particular nas corridas de resistência a partir de 2021.

O francês disputou 34 corridas em cinco temporadas no Ferrari Challenge Europe e tornou-se campeão mundial na principal classe Trofeo Pirelli com o 488 Challenge Evo no Finali Mondiali em 2022. Thomas Neubauer também comemorou vitórias nos eventos de alto perfil da empresa, incluindo um primeiro lugar em Le Mans em junho de 2023, quando a série foi a corrida de apoio para as 24 Horas de Le Mans, a corrida principal do FIA WEC, que foi vencida pelo número 51 Ferrari 499P.

Nos últimos cinco anos, Neubauer foi duas vezes campeão no GT World Challenge Europe na Taça de Prata, uma na Taça Sprint (2019) e outra na Taça de Resistência (2022). Neubauer também ficou no topo do pódio na classe SP10 nas 24 Horas do Dubai e nas 24 Horas de Nürburgring. O francês competiu duas vezes nas 24 Horas de Le Mans (2021 e 2023) na LMGTE Am, ambas as vezes ao volante de um Ferrari 488 GTE.

Thomas Neubauer: "Fazer parte do grupo de pilotos oficiais da Ferrari é o sonho de muitos pilotos: ter a oportunidade de competir pelo cavalo empinado é uma honra e uma grande responsabilidade para mim."

"Nos últimos anos, tive a oportunidade de conhecer o universo Ferrari por dentro, participando no campeonato de uma só marca. Muitas das minhas melhores recordações dos últimos anos estão ligadas ao Ferrari Challenge e ao Finali Mondiali em Imola 2022, quando ganhei o título do Trofeo Pirelli: alcançar este objetivo em Itália, perante um público tão apaixonado pelo desporto automóvel, foi uma emoção que nunca esquecerei".

"Gostaria de mencionar outra experiência especial na minha carreira: vencer a corrida Ferrari Challenge em Le Mans em 2023, na corrida de preparação para as 24 horas do centenário. Foi um feito especial: 10 anos antes, tinha estado em Le Mans com o meu pai para assistir à mais famosa corrida de resistência do mundo. Nessa ocasião, decidi tornar-me um piloto profissional, por isso foi um momento significativo para mim estar no degrau mais alto do pódio na série de maratonas de monolugares da Ferrari, perante um público tão grande."

"Agora estamos a virar uma nova página neste desporto. Tenho grandes esperanças e um objetivo: alcançar muitos triunfos com a Ferrari. O meu maior sonho? No futuro, gostaria de ganhar as 24 Horas de Le Mans ao volante de um carro de corrida do Cavalo Empinado e conseguir um feito que ficará na história do desporto automóvel."

Antonello Coletta, Diretor Global de Endurance e Corse Clienti: "Estamos muito satisfeitos por receber o Thomas na nossa família, um piloto que teve alguns triunfos e sucessos importantes tanto no Ferrari Challenge - onde foi coroado campeão mundial em 2022 - como nas corridas de endurance, provando ser um talento com grande potencial também nesta área. Estamos confiantes de que o Thomas, quando se juntar ao grupo de pilotos oficiais, dará um contributo importante para alcançarmos os nossos ambiciosos objectivos."