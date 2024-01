BMW avec 22 pilotes d'usine officiels pour la saison 2024

22 pilotes d'usine de douze nationalités différentes prendront le départ pour BMW M Motorsport en 2024. Raffale Marciello et Robin Frijns sont nouveaux. De plus, Bill Auberlen, Robby Foley et Madison Snow font pour la première fois partie de l'équipe permanente.

La liste des pilotes d'usine de BMW M Motorsport pour la saison 2024 est complète. Au total, 22 pilotes de haut niveau issus de douze nations prendront le départ en tant que pilotes d'usine BMW M dans le monde entier. Raffaele Marciello et Robin Frijns, deux nouveaux venus de premier ordre, viennent s'ajouter à la liste. Les pilotes d'usine nord-américains Bill Auberlen, Robby Foley et Madison Snow feront également partie de l'équipe permanente en 2024.

En 2023, Valentino Rossi, neuf fois champion du monde de moto, avait pris le départ pour la première fois en tant que pilote d'usine officiel de BMW. En compagnie de Maxime Martin, il a remporté une victoire très applaudie lors de la GT World Challenge Europe Sprint Cup sur son circuit de Misano. D'autres places de podium dans la série de courses SRO de haut niveau ont souligné une saison solide de "Il Dottore". En 2024, Rossi fera logiquement partie de l'équipe officielle de pilotes de la marque munichoise.

En 2024, Rossi se lancera dans le championnat du monde d'endurance (FIA WEC). Il prendra le départ pour WRT dans la nouvelle catégorie LMGT3. En outre, sa participation aux légendaires 12h de Bathurst en février est assurée.

La participation du légendaire pilote italien à la GT World Challenge Europe Endurance Cup est également assurée. On ne sait pas encore s'il continuera à participer à la GT World Challenge Europe Sprint Cup.

Raffaele Marciello et Robin Frijns rejoignent BMW M Motorsport après avoir remporté de nombreux succès en endurance et des titres dans différentes séries de courses. Ils se battront pour la victoire finale en FIA World Endurance Championship avec la BMW M Hybrid V8, mais seront également de précieux renforts en GT3. Cette polyvalence caractérise l'ensemble des pilotes BMW M d'usine.

Outre les deux nouveaux venus, les anciens champions DTM René Rast, Sheldon van der Linde, Marco Wittmann et Dries Vanthoor prendront le départ pour BMW avec la M Hybrid V8 dans la catégorie supérieure du FIA WEC. Les autres programmes des pilotes d'usine - dont le programme DTM de BMW - seront confirmés à une date ultérieure.

Andreas Roos, directeur de BMW M Motorsport : "Nous entamons une saison de course extrêmement intense en 2024 avec une équipe de pilotes d'usine BMW M de premier ordre sur le plan sportif, polyvalente et très motivée. Le nombre de 22 pilotes peut sembler important à première vue, mais avec le vaste programme que nous suivons dans le monde entier, chacun d'entre eux sera très précieux pour nous. Je suis très heureux que nous ayons réussi à renforcer un effectif déjà très performant avec des pilotes de haut niveau comme Robin Frijns et Raffaele Marciello. De plus, à partir de cette saison, nos pilotes d'usine nord-américains Bill Auberlen, Robby Foley et Madison Snow font également partie de l'équipe fixe, ce qui souligne la grande importance de notre engagement aux États-Unis".

Aperçu de l'équipe :

Nom - Nationalité - Date de naissance - Pilote BMW depuis

Bill Auberlen - USA - 12.10.1968 - 1996

Connor De Phillippi - USA - 25.12.1992 - 2018

Philipp Eng - AUT - 28.02.1990 - 2016

Augusto Farfus - BRA - 03.09.1983 - 2007

Robby Foley - USA - 20.07.1996 - 2021

Robin Frijns - NED - 07.08.1991 - 2023

Dan Harper - GBR - 08.12.2000 - 2020

Max Hesse - GER - 23.07.2001 - 2020

Jens Klingmann - GER - 16.07.1990 - 2014

Jesse Krohn - FIN - 03.09.1990 - 2014

Raffaele Marciello - SUI - 17.12.1994 - 2024

Maxime Martin - BEL - 20.03.1986 - 2023

René Rast - GER - 26.10.1986 - 2023

Valentino Rossi - ITA - 16.02.1979 - 2023

Madison Snow - USA - 26.12.1995 - 2022

Bruno Spengler - CAN - 23.08.1983 - 2012

Sheldon van der Linde - RSA - 13.05.1999 - 2019

Dries Vanthoor - BEL - 20.04.1998 - 2023

Neil Verhagen - USA - 18.02.2001 - 2020

Charles Weerts - BEL - 01.03.2001 - 2023

Marco Wittmann - GER - 24.11.1989 - 2012

Nick Yelloly - GBR - 03.12.1990 - 2019