BMW com 22 pilotos oficiais na época de 2024

O alinhamento de pilotos da BMW M Motorsport para a época de 2024 está completo. Um total de 22 pilotos de topo de doze países irão competir como pilotos BMW M Works em todo o mundo. Raffaele Marciello e Robin Frijns são dois estreantes de primeira classe. Os pilotos de fábrica norte-americanos Bill Auberlen, Robby Foley e Madison Snow também farão parte do alinhamento permanente em 2024.

Em 2023, o nove vezes campeão mundial de motociclismo Valentino Rossi competiu pela primeira vez como piloto oficial da BMW Works. Juntamente com Maxime Martin, obteve uma vitória muito aclamada na GT World Challenge Europe Sprint Cup no seu circuito caseiro em Misano. Outros pódios na série de corridas SRO de alto calibre sublinharam uma época forte para "Il Dottore". Consequentemente, Rossi também fará parte do plantel de pilotos oficiais da marca sediada em Munique em 2024.

Rossi vai aventurar-se no Campeonato do Mundo de Resistência (FIA WEC) em 2024. Irá competir na nova classe LMGT3 para a WRT. A sua estreia nas lendárias 12 Horas de Bathurst, em fevereiro, também está assegurada.

O início do lendário italiano na GT World Challenge Europe Endurance Cup também é considerado certo. Se ele também vai continuar a competir na GT World Challenge Europe Sprint Cup ainda não é claro.

Raffaele Marciello e Robin Frijns chegam à BMW M Motorsport altamente condecorados com numerosos sucessos em corridas de resistência e títulos em várias séries de corridas. Vão lutar pelas vitórias globais no Campeonato do Mundo de Resistência da FIA com o BMW M Hybrid V8, mas são também reforços valiosos nas corridas de GT3. Esta versatilidade caracteriza todo o alinhamento de pilotos da BMW M Works.

Paraalém dos dois recém-chegados, os antigos campeões do DTM René Rast, Sheldon van der Linde, Marco Wittmann e Dries Vanthoor vão competir pela BMW com o M Hybrid V8 na classe de topo do FIA WEC. Os outros programas dos pilotos de fábrica - incluindo o programa DTM da BMW - serão confirmados numa data posterior.

Andreas Roos, Diretor da BMW M Motorsport: "Estamos a entrar numa época de corridas extremamente intensa em 2024 com um alinhamento de primeira classe, versátil e altamente motivado de pilotos da BMW M. O número de 22 pilotos pode parecer grande à primeira vista, mas com o extenso programa que estamos a executar em todo o mundo, cada indivíduo será muito valioso para nós. Estou muito satisfeito por termos conseguido reforçar um plantel já de si de alto calibre com pilotos de topo como Robin Frijns e Raffaele Marciello. Além disso, os nossos pilotos norte-americanos Bill Auberlen, Robby Foley e Madison Snow também farão parte do plantel permanente a partir desta época, o que sublinha a importância do nosso compromisso nos EUA".

O plantel em resumo:

Nome - Nacionalidade - Data de nascimento - Piloto da BMW desde

Bill Auberlen - EUA - 12/10/1968 - 1996

Connor De Phillippi - EUA - 25/12/1992 - 2018

Philipp Eng - AUT - 28.02.1990 - 2016

Augusto Farfus - BRA - 03/09/1983 - 2007

Robby Foley - EUA - 20.07.1996 - 2021

Robin Frijns - NED - 07/08/1991 - 2023

Dan Harper - GBR - 08.12.2000 - 2020

Max Hesse - GER - 23/07/2001 - 2020

Jens Klingmann - GER - 16/07/1990 - 2014

Jesse Krohn - FIN - 03/09/1990 - 2014

Raffaele Marciello - SUI - 17.12.1994 - 2024

Maxime Martin - BEL - 20/03/1986 - 2023

René Rast - GER - 26/10/1986 - 2023

Valentino Rossi - ITA - 16/02/1979 - 2023

Madison Snow - EUA - 26/12/1995 - 2022

Bruno Spengler - CAN - 23/08/1983 - 2012

Sheldon van der Linde - RSA - 13/05/1999 - 2019

Dries Vanthoor - BEL - 20/04/1998 - 2023

Neil Verhagen - EUA - 18/02/2001 - 2020

Charles Weerts - BEL - 01/03/2001 - 2023

Marco Wittmann - GER - 24.11.1989 - 2012

Nick Yelloly - GBR - 03.12.1990 - 2019