Prototype Cup Germany adapte ses règles pour la saison 2024

La Prototype Cup Germany entame sa troisième saison en 2024. Les équipes qui souhaitent participer à cette série de courses organisée par l'ADAC et Creventic peuvent s'inscrire dès à présent en ligne sur adac.de/motorsport. La date limite d'inscription est fixée au 31 mars 2024. Les places de départ seront attribuées après réception du paiement des frais d'inscription. Les voitures de course autorisées à prendre le départ de la Prototype Cup Germany sont celles conformes au règlement LMP3 de l'ACO, l'organisateur des 24 Heures du Mans. Toutes les courses de la Prototype Cup Germany seront diffusées gratuitement en direct.

Le calendrier de la Prototype Cup Germany présente de nombreux points forts. Le début de la saison, du 19 au 21 avril, attire déjà l'attention, lorsque la série s'affronte sur le légendaire circuit des huit Ardennes de Spa-Francorchamps en Belgique. Les équipes et les pilotes apprécient également la deuxième participation à l'étranger sur le spectaculaire circuit de Zandvoort, sur la côte néerlandaise de la mer du Nord, qui a lieu à la mi-juillet, la meilleure période pour les vacances. Avec le Hockenheimring, c'est un autre ancien circuit de Formule 1 qui sera abordé en août. Les courses sur le DEKRA Lausitzring en mai, le Nürburgring en août et la finale sur le Sachsenring en septembre se dérouleront sur la plateforme DTM, qui attire les spectateurs et bénéficie d'une forte audience.

Il y a peu de changements dans le déroulement sportif. Le concept de deux courses d'évaluation par week-end de course, d'une durée d'environ une heure chacune, a fait ses preuves. Deux pilotes se partagent une voiture, les pilotes solitaires étant toujours autorisés. Un arrêt au stand obligatoire a lieu à la mi-course, mais sa durée a été légèrement modifiée par rapport aux années précédentes. Si un pilote Bronze se présente avec un pilote Argent ou Or, le temps d'arrêt de la voiture dans la voie des stands est prolongé de dix secondes - de 20 secondes pour deux pilotes Argent. Dans le cas d'une combinaison de deux pilotes Bronze ou d'un seul pilote Bronze, aucun temps n'est ajouté. Si un pilote argenté roule seul, il y a 25 secondes supplémentaires.

En 2024, un temps de handicap dépendant du résultat sera ajouté lors de l'arrêt au stand, ce qui augmentera le suspense et rendra les courses encore plus attrayantes. Ainsi, les vainqueurs d'une course de classement devront rester sept secondes de plus dans la voie des stands lors de la course suivante, les deuxièmes quatre secondes et les troisièmes deux secondes de plus. À partir de la quatrième place, il n'y a pas de temps de handicap supplémentaire. Le système de temps de handicap en fonction des résultats ne s'applique qu'à la prochaine course de classement.