La Prototype Cup Germany adatta le regole per la stagione 2024

La Prototype Cup Germany entrerà nella sua terza stagione nel 2024. Le squadre che desiderano partecipare alla serie organizzata da ADAC e Creventic possono iscriversi online su adac.de/motorsport. Il termine ultimo per le iscrizioni è il 31 marzo 2024 e i posti di partenza saranno assegnati dopo il pagamento della quota di iscrizione. Le auto da corsa conformi al regolamento LMP3 dell'organizzatore della 24h di Le Mans, ACO, possono partecipare alla Prototype Cup Germany. Tutte le gare della Prototype Cup Germany saranno trasmesse in livestream gratuito.

Il calendario della Prototype Cup Germany vanta numerose attrazioni. L'inizio della stagione dal 19 al 21 aprile attirerà sicuramente l'attenzione quando la serie gareggerà sulle leggendarie montagne russe delle Ardenne a Spa-Francorchamps in Belgio. Anche la seconda apparizione all'estero sullo spettacolare circuito di Zandvoort, sulla costa olandese del Mare del Nord, che si svolge durante il periodo di vacanza migliore, a metà luglio, è molto apprezzata da team e piloti. Un altro ex circuito di Formula 1, l'Hockenheimring, si disputerà in agosto. Le gare al DEKRA Lausitzring a maggio, al Nürburgring ad agosto e la finale al Sachsenring a settembre si svolgeranno sulla piattaforma del DTM, che attira spettatori e ha una vasta portata.

Il programma sportivo subirà poche modifiche. Il concetto di due gare per weekend di gara, ciascuna della durata di circa un'ora, si è dimostrato valido. Due piloti condividono l'auto, anche se sono ancora ammessi i concorrenti singoli. A metà gara è previsto un pit-stop obbligatorio, anche se la tempistica è leggermente cambiata rispetto agli anni precedenti. Se un pilota bronzeo parte insieme a un pilota classificato silver o gold, il tempo di permanenza del veicolo nella corsia dei box si allunga di dieci secondi - di 20 secondi nel caso di due piloti silver. Nel caso di una combinazione di due piloti bronzo o di un singolo pilota bronzo, non viene aggiunto alcun tempo. Se un pilota argento guida da solo, vengono aggiunti 25 secondi.

Una novità del 2024 è il tempo di handicap basato sulle prestazioni al pit stop, che aumenta l'emozione e rende le gare ancora più attraenti. I vincitori di una gara dovranno trascorrere sette secondi in più ai box nella gara successiva, i secondi classificati quattro secondi in più e i terzi classificati due secondi in più. Dal quarto posto in poi non è previsto alcun tempo di handicap aggiuntivo. Il sistema di handicap basato sulle prestazioni si applica solo alla gara successiva.