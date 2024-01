Prototype Cup Germany adapta as regras para a época de 2024

A Prototype Cup Germany entrará na sua terceira época em 2024. As equipas que desejem participar na série de corridas organizada pela ADAC e pela Creventic podem agora inscrever-se online em adac.de/motorsport. A data limite para as inscrições é 31 de março de 2024 e os lugares de partida serão atribuídos após o pagamento da taxa de inscrição. Os carros de corrida de acordo com os regulamentos LMP3 do organizador das 24h de Le Mans, o ACO, são elegíveis para a Prototype Cup Germany. Todas as corridas da Prototype Cup Germany serão transmitidas em direto e de forma gratuita.

O calendário da Prototype Cup Germany apresenta numerosos pontos altos. O início da época, de 19 a 21 de abril, atrairá certamente as atenções quando a série competir na lendária montanha russa das Ardenas, em Spa-Francorchamps, na Bélgica. A segunda participação estrangeira no espetacular Circuito de Zandvoort, na costa holandesa do Mar do Norte, que tem lugar durante o melhor período de férias, em meados de julho, é também muito popular entre as equipas e os pilotos. Outro antigo circuito de Fórmula 1, o Hockenheimring, será disputado em agosto. As corridas no DEKRA Lausitzring, em maio, no Nürburgring, em agosto, e a final no Sachsenring, em setembro, serão disputadas na plataforma do DTM, que atrai espectadores e tem um grande alcance.

O programa desportivo sofrerá poucas alterações. O conceito de duas corridas por fim de semana, cada uma com cerca de uma hora de duração, provou o seu valor. Dois pilotos partilham um carro, embora continuem a ser permitidos participantes individuais. Uma paragem obrigatória nas boxes tem lugar a meio da corrida, embora haja ligeiras alterações no período de tempo em comparação com os anos anteriores. Se um piloto bronze partir juntamente com um piloto classificado prata ou ouro, o tempo que o veículo passa nas boxes é aumentado em dez segundos - em 20 segundos no caso de dois pilotos prata. No caso de uma combinação de dois pilotos bronze ou de um único piloto bronze, não é acrescentado qualquer tempo. Se um piloto de prata conduzir sozinho, são adicionados 25 segundos.

Uma nova adição em 2024 é um tempo de handicap baseado no desempenho na paragem nas boxes, o que aumenta a emoção e torna as corridas ainda mais atractivas. Os vencedores de uma corrida terão de passar mais sete segundos nas boxes na corrida seguinte - os segundos classificados terão mais quatro segundos e os terceiros classificados mais dois segundos. A partir do quarto lugar não há tempo de desvantagem adicional. O sistema de tempo de handicap baseado no desempenho só se aplica à corrida seguinte.