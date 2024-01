Aston Martin : débuts en course avant la présentation du véhicule

Les nouvelles versions GT3 et GT4 de l'Aston Martin Vantage feront leurs débuts en course à Daytona. Cela se passe avant la présentation officielle des véhicules, qui aura lieu en février. Coup d'œil sur les nouvelles voitures britanniques.

Lors de l'annonce de l'hypercar en octobre 2023, Aston Martin a annoncé que de nouvelles voitures GT3 et GT4 basées sur la Vantage seraient lancées en 2024.

Jusqu'à présent, les véhicules n'ont pas encore été officiellement présentés. Cela est actuellement prévu pour février 2024. Selon les rumeurs, les nouvelles voitures GT de la marque britannique seront présentées au public le 12 février à Silverstone, en même temps que la nouvelle voiture de Formule 1.

Mais ces dernières semaines, on a vu de plus en plus de spyshots de la voiture. La nouvelle équipe cliente Comtoyou Racing a même montré des images officielles de l'arrière de la voiture GT3 lors d'essais à Valence, en Espagne.

Curieux : les deux versions feront même leurs débuts en course à Daytona le week-end prochain, alors que les bolides n'ont pas encore été présentés au public. On ne sait pas ce qu'Aston Martin avait en tête, car la présentation des véhicules aura ainsi nettement moins d'intérêt que si elle avait eu lieu à l'automne avant les débuts en course - justement parce que les deux variantes de la voiture effectuent des essais depuis de nombreux mois déjà !

Trois nouvelles Aston Martin Vantage GT3 prendront le départ de la légendaire course de 24 heures de Daytona. Heart of Racing présente deux voitures au départ (une dans la catégorie GTD Pro et une dans la catégorie GTD). De plus, Magnus Racing présente un autre bolide sur la ligne de départ. Les pilotes d'usine Ross Gunn, Marco Sörensen et Nicki Thiim, entre autres, prendront le départ de la classique d'endurance en Floride, mais l'Allemand Mario Farnbacher y fera également sa première course avec une Aston Martin.

La nouvelle GT4 Vantage fera ses débuts en course dans la course de quatre heures du Michelin Pilot Challenge. Frank de Pew, Robin Liddell et Andrew David prendront le volant de la voiture du Rebel Rock Racing, qui partira avec un design camouflage.

La semaine dernière, le bolide GT4 devait déjà faire ses débuts en course au ROAR before the 24, puisque c'est là que le VP Racing SportsCar Challenge - une série de courses IMSA avec des courses de sprint pour les bolides LMP3 et GT4 - effectuait son début de saison lors des tests préliminaires aux 24h de Daytona, mais des problèmes techniques avec l'électronique de la boîte de vitesses ont empêché le départ de la course.