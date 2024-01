Aston Martin: debutto in gara prima della presentazione del veicolo

Nell'ambito dell'annuncio della hypercar nell'ottobre 2023, Aston Martin ha annunciato che nel 2024 saranno lanciate nuove vetture GT3 e GT4 basate sulla Vantage.

I veicoli non sono ancora stati presentati ufficialmente. Attualmente è prevista per il febbraio 2024. Secondo le indiscrezioni, le nuove vetture GT del marchio britannico saranno mostrate al pubblico insieme alla nuova vettura di Formula 1 a Silverstone il 12 febbraio.

Tuttavia, nelle ultime settimane si sono visti sempre più spyshot del veicolo. Il nuovo team clienti Comtoyou Racing ha persino mostrato scatti ufficiali della parte posteriore della vettura GT3 durante i test a Valencia, in Spagna.

Curiosamente, entrambe le versioni faranno il loro debutto in gara a Daytona il prossimo fine settimana, anche se le vetture non sono ancora state presentate al pubblico. Non si sa cosa abbia pensato Aston Martin, perché la presentazione delle vetture susciterà molto meno interesse che se fosse avvenuta in autunno, prima del debutto in gara, tanto più che entrambe le versioni del veicolo sono già state sottoposte a test per molti mesi!

Tre nuove Aston Martin Vantage GT3 parteciperanno alla leggendaria 24 ore di Daytona. Heart of Racing parteciperà con due vetture (una nella classe GTD Pro e una nella classe GTD). Anche Magnus Racing porterà un'altra vettura al via. I piloti ufficiali Ross Gunn, Marco Soerensen e Nicki Thiim saranno tra i partecipanti alla classica di endurance in Florida, ma anche il tedesco Mario Farnbacher prenderà parte alla sua prima gara con una Aston Martin.

La nuova GT4 Vantage farà il suo debutto in gara nella quattro ore del Michelin Pilot Challenge. Frank de Pew, Robin Liddell e Andrew David si metteranno al volante della vettura Rebel Rock Racing, che partirà con un design mimetico.

La vettura GT4 avrebbe dovuto fare il suo debutto in gara al ROAR prima della 24 la scorsa settimana, quando il VP Racing SportsCar Challenge - una serie di gare IMSA con gare sprint per vetture LMP3 e GT4 - ha completato la sua stagione di apertura ai test preliminari della 24 Ore di Daytona, ma problemi tecnici con l'elettronica del cambio le hanno impedito di iniziare la gara.