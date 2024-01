Aston Martin: estreia nas corridas antes da apresentação do veículo

As novas versões GT3 e GT4 do Aston Martin Vantage vão estrear-se nas corridas em Daytona. Isto acontece antes da apresentação oficial do veículo, que terá lugar em fevereiro. Um olhar sobre os novos carros britânicos.

No âmbito do anúncio do hipercarro em outubro de 2023, a Aston Martin anunciou que os novos veículos GT3 e GT4 baseados no Vantage serão lançados em 2024.

Os veículos ainda não foram oficialmente apresentados. Esta apresentação está atualmente prevista para fevereiro de 2024. De acordo com os rumores, os novos carros GT da marca britânica serão mostrados ao público juntamente com o novo carro de Fórmula 1 em Silverstone, a 12 de fevereiro.

No entanto, nas últimas semanas, têm-se visto cada vez mais spyshots do veículo. A nova equipa cliente Comtoyou Racing mostrou mesmo imagens oficiais da traseira do carro GT3 durante os testes em Valência, Espanha.

Curiosamente, ambas as versões farão a sua estreia em Daytona no próximo fim de semana, embora os carros ainda não tenham sido apresentados ao público. O que a Aston Martin estava a pensar aqui é um mistério, uma vez que a apresentação dos veículos irá atrair muito menos interesse do que se tivesse acontecido no outono, antes da estreia em corrida - especialmente porque ambas as versões do veículo já estão a ser testadas há muitos meses!

Três novos Aston Martin Vantage GT3 vão competir na lendária corrida de 24 horas em Daytona. A Heart of Racing vai inscrever dois carros (um na classe GTD Pro e outro na classe GTD). A Magnus Racing também levará outro carro para a partida. Os pilotos de fábrica, Ross Gunn, Marco Soerensen e Nicki Thiim, estarão entre os que vão estar na grelha de partida do clássico de resistência na Florida - mas o alemão Mario Farnbacher também vai participar na sua primeira corrida num Aston Martin.

O novo Vantage GT4 fará a sua estreia na corrida de quatro horas do Michelin Pilot Challenge. Frank de Pew, Robin Liddell e Andrew David vão sentar-se ao volante do carro da Rebel Rock Racing, que vai começar com um design camuflado.

O carro GT4 deveria ter feito a sua estreia na corrida no ROAR antes das 24 na semana passada, quando o VP Racing SportsCar Challenge - uma série de corridas IMSA com corridas de velocidade para carros LMP3 e GT4 - completou a sua abertura de temporada no pré-teste para as 24 Horas de Daytona, mas problemas técnicos com a eletrónica da caixa de velocidades impediram-no de iniciar a corrida.