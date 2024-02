Mercedes-AMG présente sa sélection de pilotes GT 2024

Après une année 2023 couronnée de succès en sport automobile avec 66 championnats remarquables, Mercedes-AMG Customer Racing aspire à nouveau à des triomphes mondiaux pour la saison 2024. Pour être à la hauteur de ses grandes ambitions, la marque de voitures de sport et de performance d'Affalterbach mise à nouveau sur un line-up de pilotes de haut niveau.

Le cadre convaincant passe de 17 à 19 pilotes de onze nationalités différentes. Il se compose de neuf pilotes de performance et de cinq pilotes juniors. L'équipe est complétée par cinq experts qui seront engagés lors de courses sélectionnées. L'ancien pilote professionnel de DTM Thomas Jäger (GER) reste le pilote d'essai et de développement.

Le pilote junior Frank Bird (GBR), qui a convaincu l'AMG Young Driver Test à Valence l'année dernière et qui a ensuite participé à la course de l'Intercontinental GT Challenge à Abu Dhabi, fait désormais partie de l'équipe. En outre, Felipe Fraga (BRA) et David Reynolds (AUS) obtiennent le statut d'expert. Fraga court pour la marque depuis 2018 et a déjà participé à plus de 30 courses d'endurance avec la Mercedes-AMG GT3. Reynolds est principalement engagé pour Mercedes-AMG sur le continent australien.

Les équipes de sport client Mercedes-AMG prendront notamment le départ des courses mondiales suivantes : les classiques des 24 heures du Nürburgring et de Spa-Francorchamps, le GT World Challenge, l'Intercontinental GT Challenge, le DTM, l'IMSA, les séries d'endurance sur le Nürburgring, l'Asian Le Mans Series (ALMS), les 24H Series et la FIA GT World Cup à Macao.

Christoph Sagemüller, directeur de Mercedes-AMG Motorsport : "Nous avons à nouveau une année exigeante devant nous. Renouer avec la saison extrêmement réussie de l'année dernière sera un défi. C'est pourquoi nous avons constitué une équipe de pilotes non seulement forte, mais surtout aussi équilibrée que possible. De plus, en tant que constructeur, nous accordons une grande importance à la promotion de la relève, c'est pourquoi nous formons de jeunes pilotes de manière ciblée. Le mélange prometteur de pilotes me permet d'aborder la saison de sport client avec un sentiment positif".

Stefan Wendl, directeur de Mercedes-AMG Customer Racing : "Je suis heureux que nous puissions à nouveau présenter un cadre de pilotes compétitif en 2024. En nous basant sur l'expérience acquise récemment, nous avons un mélange équilibré de vainqueurs de championnats et d'endurances ainsi que de jeunes pilotes talentueux et avides de victoires dans la sélection. Je suis particulièrement heureux que Frank Bird, un junior prometteur, se soit présenté et qualifié lors de l'AMG Young Driver Test. Ensemble, nous voulons cette année encore remporter des victoires pour AMG dans les principales courses d'endurance et les championnats".

Mercedes-AMG Customer Racing, line-up des pilotes 2024

Nom Prénom Nationalité Statut

Aron Ralf Estonie Junior

Auer Lucas Autriche Performance

Bird Frank Grande-Bretagne Junior

Christodoulou Adam Grande-Bretagne Expert

Ellis Philip Suisse Performance

Engel Maro Allemagne Performance

Fraga Felipe Brésil Expert

Götz Maximilian Allemagne Performance

Gounon Jules Andorre Performance

Grenier Mikaël Canada Performance

Juncadella Daniel Espagne Expert

Love Jordan Australie Junior

Maini Arjun Inde Performance

Morad Daniel Canada Expert

Owega Jusuf Allemagne Junior

Reynolds David Australie Expert

Schiller Fabian Allemagne Performance

Schumacher David Allemagne Junior

Stolz Luca Allemagne Performance